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Украинский экономист увидел в словах торгпреда о России "признаки паранойи"

12:4129.12.2017
(обновлено: 12:43 29.12.2017)
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© РИА Новости / Александр Демьянчук
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Торгпред Украины Наталия Микольская заявила, что украинская экономика несет огромные потери от уничтожения торговых связей с Россией. Украинский экономист Олег Соскин в эфире радио Sputnik обратил внимание на противоречивость ее заявлений.

Украинская экономика ежегодно несет огромные потери из-за того, что торговые связи между Москвой и Киевом были разрушены, заявила торгпред Украины Наталия Микольская в интервью "Европейской правде"

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В беседе с журналистами Микольская отметила рост товарооборота между Россией и Украиной. По ее словам, объясняется это тем, что страны-соседи зачастую являются крупнейшими торговыми партнерами.

"Как на рынке России есть товары, которые нужны Украине, так и на рынке Украины есть товары, которые нужны в России", – заметила торгпред. Она подчеркнула, что "бизнес всегда будет покупать то, что ему выгоднее в данный момент".

Микольская обратила внимание на то, что экономические отношения между странами могли бы развиваться активнее, если бы не санкции.

"И это еще раз подтверждает, что связи были разрушены искусственно, и если бы они не были разрушены, то наша торговля с Россией развивалась бы достаточно динамично, и у нас не было бы потери как минимум одного миллиарда долларов США нашего экспорта в год", – заявила украинский торгпред.

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© РИА Новости / Стрингер
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При этом Микольская подчеркнула, что Россия является не партнером Киева, а лишь "страной, с которой Украина торгует".

В эфире радио Sputnik директор Института трансформации общества (Киев), заведующий кафедрой международных экономических отношений Национальной академии управления Олег Соскин отметил противоречивость слов Наталии Микольской.

"Микольская говорит: РФ к партнерам отнести нельзя, она является просто страной, с которой мы торгуем. При этом она говорит, что страны-соседи – наибольшие торговые партнеры. Как можно совместить две вещи: с одной стороны, она говорит, что у нас нет отношений с Россией, как с партнером, а с другой стороны, заявляет, что мы как страны-соседи – наибольшие партнеры. Она отмечает, что связи были штучно разорваны. Но в таком случае возникает вопрос: а из-за кого они были разорваны, кто виноват – Россия или Украина, и главное – с чего они начали вновь расти. Но Наталия (Микольская) нам на это ответа не дает, хотя она официальное лицо высокого уровня", – сказал Олег Соскин.

По его мнению, из сказанного украинским торгпредом можно сделать два вывода.

"Первый вывод, который можно сделать из ее (Микольской) пассажа, это то, что она просто некомпетентна. А второй – то, что отношения у нас с Россией сегодня не в пользу Украины. Потому что на самом деле мы имеем очень большой дефицит в торговле. Ну а то, что надо наши отношения каким-то образом стабилизировать, реструктурировать и создать новую модель торговых отношений между Россией и Украиной, как между равными странами – такие переговоры надо начать. Но, конечно, такой как Микольская это не удастся. У нее какой-то клинч в мыслях. Хотя, в общем-то, как и у всего нынешнего руководства Украины. Это признаки шизофрении и паранойи в головах этих людей", – считает Олег Соскин.

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© AFP 2017 / Fabrice Coffrini
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Кабмин Украины 30 декабря 2015 года принял два постановления – об отмене зоны свободной торговли с Россией в рамках СНГ и о вводе эмбарго на ряд российских товаров. В декабре 2017 года Киев продлил на год действие этих решений.

Россия с 1 января 2016 года приостановила действие договора в рамках СНГ о зоне свободной торговли с Украиной для защиты своего рынка, а также ввела таможенные пошлины и продуктовое эмбарго, аналогичное тому, что действует в отношении стран, которые ввели санкции против Москвы.

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