Политолог: советник Порошенко не до конца раскрывает суть реформ на Украине

Советник президента Украины Владимир Горбулин считает, что тема реформ "грозит разорвать страну". Свое мнение о том, почему отношение украинцев к реформам изменилось, в эфире радио Sputnik высказал политолог Александр Асафов.

Тема реформ разъединяет украинское общество, считает советник президента Украины Петра Порошенко Владимир Горбулин. Об этом чиновник написал в статье, опубликованной в издании "Зеркало недели".

По его словам, многие реформы в стране запускаются, но "умирают" на этапе реализации. Цели запустить полноценный процесс изменений может и не стоять, поясняет Горбулин – многие решения половинчаты и непродуманы, и принимаются так, чтобы можно было отчитаться перед "донорскими структурами".

"Рискну сделать провокационный вывод, но консолидация общества на теме реформ не удалась – тема реформ стала скорее разъединяющей и постепенно грозит разорвать саму страну", – резюмирует советник Порошенко.

Западные партнеры Украины называют проведение реформ, в частности, борьбу с коррупцией, основным условием сохранения поддержки Киева. Так, ЕС в декабре потребовал от Киева немедленных действий в рамках антикоррупционной кампании для того, чтобы украинцы продолжили ездить в Европу без виз.

Согласно опросу украинского Центра экономических и политических исследований имени Разумкова, ни одна из реформ, которые были приняты или запланированы на 2017 год, не нашла поддержки более 25% жителей страны.

Ситуацию с реформами на Украине в эфире радио Sputnik прокомментировал политолог Александр Асафов.

"Советник Порошенко не до конца говорит о сути реформ. Те реформы, которые уже вошли в жизнь граждан Украины, как правило, носят в их глазах негативный характер, как, например, реформа образования или реформа здравоохранения, которая является чудовищным ударом по простым гражданам. Остальные реформы, в том числе антикорруционная, являются лишь оформлением процесса получения иностранных инвестиций – и составной частью тех же самых коррупционных процессов, направленных на рост благосостояния украинской элиты", – полагает Александр Асафов.

Он объяснил, почему отношение граждан Украины к реформам изменилось за годы, прошедшие после госпереворота 2014 года.

"После "евромайдана" они надеялись, что в стране будут проведены реформы, которые улучшат их жизнь. Но по факту все реформы, которые последовали, их жизнь или ухудшили, или, в лучшем случае, ничего не изменили и демонстрируют лишь желание властей отчитаться перед западными спонсорами. Что касается тех реформ, которые действительно были бы направлены на улучшение жизни граждан Украины, то до них далеко. И, скорее всего, они будут проведены уже не при этой власти", – считает Александр Асафов.

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.