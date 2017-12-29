Политолог: советник Порошенко не до конца раскрывает суть реформ на Украине

Тема реформ разъединяет украинское общество, считает советник президента Украины Петра Порошенко Владимир Горбулин. Об этом чиновник написал в статье, опубликованной в издании "Зеркало недели".
"Рискну сделать провокационный вывод, но консолидация общества на теме реформ не удалась – тема реформ стала скорее разъединяющей и постепенно грозит разорвать саму страну", – резюмирует советник Порошенко.
Западные партнеры Украины называют проведение реформ, в частности, борьбу с коррупцией, основным условием сохранения поддержки Киева. Так, ЕС в декабре потребовал от Киева немедленных действий в рамках антикоррупционной кампании для того, чтобы украинцы продолжили ездить в Европу без виз.
Ситуацию с реформами на Украине в эфире радио Sputnik прокомментировал политолог Александр Асафов.
"Советник Порошенко не до конца говорит о сути реформ. Те реформы, которые уже вошли в жизнь граждан Украины, как правило, носят в их глазах негативный характер, как, например, реформа образования или реформа здравоохранения, которая является чудовищным ударом по простым гражданам. Остальные реформы, в том числе антикорруционная, являются лишь оформлением процесса получения иностранных инвестиций – и составной частью тех же самых коррупционных процессов, направленных на рост благосостояния украинской элиты", – полагает Александр Асафов.
Он объяснил, почему отношение граждан Украины к реформам изменилось за годы, прошедшие после госпереворота 2014 года.
"После "евромайдана" они надеялись, что в стране будут проведены реформы, которые улучшат их жизнь. Но по факту все реформы, которые последовали, их жизнь или ухудшили, или, в лучшем случае, ничего не изменили и демонстрируют лишь желание властей отчитаться перед западными спонсорами. Что касается тех реформ, которые действительно были бы направлены на улучшение жизни граждан Украины, то до них далеко. И, скорее всего, они будут проведены уже не при этой власти", – считает Александр Асафов.
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