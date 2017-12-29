Мнение: повышение МРОТ говорит о социальной ориентированности государства

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума. Закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
С 2018 года МРОТ составит 9 489 рублей в месяц – это 85% от величины прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал 2017 года. С 2019 он всегда будет равен размеру прожиточного минимума на второй квартал года.
Повысить МРОТ с нынешних 71-72% от прожиточного минимума до 85% и затем уравнять их предложил сам Путин.
Величина прожиточного минимума определяется правительством для оценки уровня жизни населения в стране. Его значение используется при разработке федеральных социальных программ, установлении МРОТ, размеров стипендий, пособий и других соцвыплат.
Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в эфире радио Sputnik оценил значение принятия нового закона.
"Общество должно быть уверено, что если человек работает, то его работа оплачивается хотя бы в минимальной части уровня прожиточного минимума. Сейчас заработная плата – это общемировой тренд – все менее и менее соответствует прожиточному минимуму (для людей с низкой квалификацией). И то, что Россия делает шаг в обратную сторону и поднимает минимальную заработную плату до уровня прожиточного минимума, говорит о социальной ориентированности государства, о попытке мотивировать людей", – считает Дмитрий Солонников.
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