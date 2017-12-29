"Логику США не разберешь". Военный эксперт о Договоре по открытому небу

Госдеп призвал Россию к сотрудничеству по Договору по открытому небу. Дипломатическим путем можно все решить, вопрос в том, захотят ли этого США, отметил в эфире радио Sputnik военный эксперт Виктор Баранец.

США призывают Россию "конструктивно взаимодействовать" в разрешении ситуации вокруг Договора по открытому небу, заявил РИА Новости представитель госдепартамента, при этом голословно обвинив Москву в несоблюдении обязательств по соглашению.

"Мы призываем Россию конструктивно взаимодействовать с нами в разрешении наших обеспокоенностей. Ответные меры США обратимы, если Россия вернется к соблюдению своих обязательств по договору об открытом небе", – сказал представитель ведомства.

Дипломат назвал введенные ранее Вашингтоном меры по отношению к российской стороне отменой "некоторых гибких возможностей в духе доброй воли".

Представитель госдепа также заявил, что США с 2004 года якобы фиксируют нарушение Россией условий договора. В июне 2017 года Вашингтон выразил Москве претензии из-за ограничений на полеты над Калининградской областью, запрет на полеты вдоль десятикилометрового коридора на границах России с Южной Осетией и Абхазией, а также отклонение от согласованных маршрутов полетов под предлогом форс-мажора.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва считает голословными обвинения со стороны США в нарушении Договора по открытому небу и вынуждена пойти на ряд ответных ограничений с 1 января, о чем уведомила американскую сторону. По ее словам, речь идет о том, что "российская сторона заявила в консультативной комиссии по открытому небу о намерении отменить ночевки на трех аэродромах при проведении полетов с участием США".

Кроме того, в декабре в миссию США при ОБСЕ российской стороной была отправлена нота о прекращении с 1 января 2018 года действия ряда двусторонних договоренностей с американской стороной, которые касались облегчения выполнения полетов по договору.

Ситуацию в эфире радио Sputnik прокомментировал военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец.

"Американцы, сделавшие первый конфронтационный шаг в отношении России, обвиняют Россию в том, что она не соблюдает договор, и заявляют, что они готовы к дальнейшему сотрудничеству. Как принято говорить в России, их "без бутылки не разберешь". Есть нормальная человеческая логика, а есть американская. По американской логике все, что не соответствует интересам США, неправильно. Мне кажется, что американцы просто зарвались. Они не приемлют ни одну страну, которая отвечает абсолютно справедливым адекватным образом. Тем не менее, шансы вернуть договор в его изначальное русло, чтобы по-человечески спокойно договориться, есть у обеих сторон. Если отойти от этой американской обозленности на Россию, сесть за стол переговоров, то можно снять все вопросы. Но захотят ли этого США – вот вопрос. Мяч на их стороне", – отметил Виктор Баранец.

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