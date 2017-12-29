Эксперт о целях обстрела базы Хмеймим: сорвать любые усилия России

МИД России назвал попытку обстрела российской базы Хмеймим в Сирии провокацией. Ситуацию в эфире радио Sputnik прокомментировал эксперт Владимир Фитин.

Москва считает обстрел боевиками в Сирии российской базы Хмеймим провокацией, направленной на срыв конгресса национального диалога в этой стране, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"В Москве с озабоченностью восприняли провокацию террористов. Российские военные надежно защищены многоуровневой системой ПВО. Беспокоит то, что у террористов появляются новые вооружения", – подчеркнула дипломат.

Боевики, как сообщило 27 декабря издание "Аль-Масдар", выпустили несколько ракет в сторону российской авиабазы из населенного пункта Бдама в провинции Идлиб. Российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" сбил две из них пушечным и ракетным огнем. Еще одна ракета взорвалась в районе города Джабла в провинции Латакия, не долетев до базы.

Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что к нападению террористов на базу Хмеймим могут быть причастны США. "В данном случае все равно, идет ли речь о их непосредственном участии или о, так сказать, благожелательном нейтралитете", – написал Клинцевич в Facebook.

Эксперт РИСИ Владимир Фитин в эфире радио Sputnik отметил, что боевики, которых поддерживают США, пытаются затруднить переход к политическому урегулированию в Сирии.

"Предпринимаются попытки сорвать любые меры российской стороны, направленные на реальное урегулирование в Сирии. И обстрел – это одна из попыток затруднить переход к политическому решению вопроса. Россия занимает все более активную и авторитетную позицию в сирийском урегулировании. Женевская площадка переговоров теряет свое значение: поддерживаемые Соединенными Штатами и Саудовской Аравией оппозиционные группировки занимают абсолютно неприемлемую и недоговороспособную позицию, поскольку выдвигают как предварительное условие уход (президента Сирии Башара) Асада. В этой связи они пытаются торпедировать любые другие варианты решения вопроса, которые предлагают Россия и ее партнеры по переговорам – Турция и Иран", – считает Владимир Фитин.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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