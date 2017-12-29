Эксперт объяснил, почему Порошенко заговорил о закупках газа в России

В Москве ответили на слова Петра Порошенко о возможных закупках российского газа. Политический аналитик Владислав Гулевич в эфире радио Sputnik выразил мнение, что у президента Украины несколько причин делать подобные заявления.

Глава комитета по энергетике Госдумы Павел Завальный прокомментировал слова президента Украины Петра Порошенко о том, что Киев готов покупать у России "дешевый" газ. Об этом сообщает RT.

Ранее Порошенко заявил, что Украина может возобновить закупки газа у России только если цена будет низкой.

По словам Завального, Москва никогда не отказывала украинской стороне в поставках голубого топлива.

"Тот газ, который они покупают реэкспортом – по сути, российский. Он обходится дороже, чем газ, который они могли бы закупать в России", – подчеркнул парламентарий. Он добавил, что разница в цене составляет примерно 20 долларов за тысячу кубометров.

"Если средняя цена нашего газа около $190-195, то они покупали тот, который стоит больше $200, и потеряли на этом десятки миллионов долларов", — отметил Завальный.

Он напомнил, что, согласно решению Стокгольмского арбитража, Киеву необходимо приобретать не менее пяти миллиардов кубов ежегодно.

"У нас, соответственно, есть обязательство продавать Украине газ, где формула цены привязана к европейскому хабу. Но он все равно будет им обходиться дешевле, чем газ, который они приобретают в Европе", – заявил Завальный.

Заявление президента Украины может быть продиктовано несколькими факторами, такое мнение в эфире радио Sputnik выразил политический аналитик информационно-аналитического еженедельника "Час пик" Владислав Гулевич.

"Украинская экономика катится вниз, и Украина сталкивается с реальной угрозой экономического коллапса, поэтому покупать по реэкспорту российский же газ в Европе по более высокой цене накладно. А вторая причина в том, что Украина боится потерять статус транзитера российского газа в Европу. Хотя такого заявления Порошенко не сделал, оно может читаться между строк. Польша старается отобрать у Украины статус транзитера – она уже сейчас поставляет американский газ в некоторые страны Европы и очень хочет поставлять его и Украине. Тогда не Польша будет платить Украине за транзит российского газа, а Украина – Польше. Поэтому какие бы действия Украина не предпринимала, дешевый российский газ может быть только у одного источника – у России", – отметил Владислав Гулевич.

В прошлую пятницу Стокгольмский арбитраж принял решение по спору "Газпрома" и украинского "Нафтогаза". Суд обязал "Нафтогаз" закупать у России не менее пяти миллиардов кубометров газа в год, а также выплатить "Газпрому" два миллиарда долларов задолженности за поставки и 0,03 процента этой суммы за каждый день просрочки начиная с 22 декабря.

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