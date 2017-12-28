"Без прямых указаний". Эксперт о возможности военного конфликта в КНДР

Военный конфликт в КНДР может начаться случайно, заявили в МИД России. Эксперт Владимир Колотов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что политика угроз, бряцание оружием еще никогда не решали проблему безопасности.

Ситуация на Корейском полуострове характеризуется беспрецедентным уровнем напряженности, растет опасность скатывания к неспровоцированному конфликту, который может начаться случайно, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Олег Бурмистров.

По словам Бурмистрова, в Северо-Восточной Азии накоплено "такое количество всевозможных вооружений, что сам по себе регион является пороховой бочкой". "Поэтому даже в результате случайных инцидентов может запуститься цепная реакция военных конфликтов", — отметил российский дипломат.

В эфире радио Sputnik директор Института Хо Ши Мина, профессор СПбГУ Владимир Колотов высказал мнение, что политика угроз, бряцание оружием еще никогда не решали проблему безопасности.

"Ситуация, которая складывается вокруг Корейского полуострова, очень напряженная, и те люди, которые нагнетают эту напряженность, совершенно не обращают внимания на то, что конфликт может начаться без их прямых указаний. Когда начинается бряцание оружием, эмоции берут верх, то неприятности могут прийти с любой стороны. Опыт военных конфликтов двадцатого века говорит о том, что они могут начаться сами по себе. А в настоящее время ситуация усугубляется тем, что конфликт возможен с применением ядерного оружия. И это очень серьезно. Кроме того, никто не исключает возможности действий различных хакеров, прочих сил, которые могут вмешаться в конфликт. Могут быть и технические ошибки, которые приведут к его разрастанию. Поэтому нынешнее противостояние совершенно контрпродуктивно. Считаю, что надо прекратить бряцать оружием. Тем более что не было ни одного случая, когда подобным образом решалась проблема в области безопасности. Северной Корее отступать некуда, она будут защищаться до последнего. И политика угроз не приведет к желаемым результатам", — сказал Владимир Колотов.

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