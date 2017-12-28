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Эксперт о ситуации с Договором по открытому небу: уровень доверия снижается

18:4428.12.2017
(обновлено: 18:45 28.12.2017)
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CC BY-SA 2.0 / Airwolfhound / OC-135B Open Skies - RAF Mildenhall Feb 2010Самолет наблюдения США Boeing OC-135B Open SkiesСамолет наблюдения США Boeing OC-135B Open Skies
CC BY-SA 2.0 / Airwolfhound / OC-135B Open Skies - RAF Mildenhall Feb 2010
Москва уведомила США о ряде ограничений по Договору об открытом небе. Меры вводятся, исходя из принципа взаимности. Эксперт Николай Топорнин в эфире радио Sputnik отметил, что ситуация с договором свидетельствует о возрастающей напряженности между странами.

Москва уведомила американскую сторону о том, что была вынуждена пойти на ряд ответных ограничений по Договору об открытом небе (ДОН), заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в четверг.

Наблюдательные полеты по Договору по открытому небу
© Фото : Минобороны РФ
"С Россией так нельзя". Эксперт об ограничениях для США по ДОН
Она пояснила, что речь идет об отмене "ночевки на трех аэродромах при проведении полетов с участием США", а также "о прекращении с 1 января 2018 года действия ряда двусторонних договоренностей с американской стороной, которые касались облегчения выполнения полетов по договору".

Обвинения со стороны США в том, что Россия нарушает пункты документа, дипломат назвала голословными.

"Продолжая общий политический курс, направленный на дальнейшее обострение отношений с Россией, Вашингтон абсолютно безосновательно обвинил РФ в нарушении Договора по открытому небу и пошел на односторонние шаги, связанные с созданием максимальных неудобств российским миссиям "открытого неба", проводимым над территорией США. В связи с этим и исходя из принципа взаимности, Россия была вынуждена пойти на адекватные меры, которые носят процедурный характер", – сказала Захарова.

Наблюдательные полеты по Договору по открытому небу
© Фото : Минобороны РФ
Мнение: действия США в отношении договора по открытому небу настораживают
Ранее военно-дипломатический источник сообщил РИА Новости, что Соединенные Штаты намерены закрыть для российских наблюдателей воздушное пространство над Аляской, Гавайями, а также ограничить дальность полетов.

Доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин в эфире радио Sputnik отметил, что напряженность между Россией и США возрастает. 

"Это очень важный договор, который устанавливает так называемые меры доверия, чтобы каждая из сторон была уверена в том, что противоположная сторона не нарушает различные соглашения. И сейчас можно констатировать, что снижается уровень доверия между странами. И я думаю, неспроста все это происходит. У нас заканчивается договор о стратегических вооружениях, в кризисном состоянии находится ДРСМД, американцы говорят, хотя и не официально, что могут выйти из этого договора. Все это, конечно, будет способствовать тому, что напряженность в отношениях между двумя странами, которая и так, на мой взгляд, уже достигла максимума, потолка и своего предела, будет, видимо, еще усиливаться. И это будет свидетельствовать о том, что стороны все больше впадают в противостояние, которое напоминает времена холодной войны", – сказал Николай Топорнин.

И в данном случае, по его словам, можно лишь выразить сожаление, что обстоятельства складываются таким образом.

"На мой взгляд, на сегодня отсутствует дух необходимого стратегического взаимодействия. И, откровенно говоря, когда ухудшаются отношения в стратегической сфере между двумя самыми мощными военными державами – США и Россией – это все сказывается в целом на стратегической ситуации в мире, вызывает цепную реакцию. То есть это не способствует тому, чтобы ситуация в мире оставалась спокойной", – отметил Николай Топорнин.

Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года представителями 23 государств – членов ОБСЕ. Россия ратифицировала документ в мае 2001 года. Участники договора могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности. 

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