"Власти Украины гробят население". Политолог о заявлении Порошенко по газу

Президент Украины Петр Порошенко назвал условия для возобновления закупок российского газа. Как отметила в эфире радио Sputnik политолог Наталья Макеева, украинское руководство ставит страну и свой народ на грань выживания.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев может возобновить закупки газа у России, если его цена будет невысокой.

"Они стучат: может, возьмете наш газ? Та нет, у нас все хорошо. Если он будет дешевый, если он будет честный и некоррупционный – пожалуйста. А для чего это нам? Чтобы снизить тарифы для наших людей", – сказал Порошенко в ходе рабочей поездки в Одесскую область.

Украина прекратила закупку газа у России в ноябре 2015 года. В 2016-2017 годах Киев закачивал в хранилища газ, поставленный по реверсу из Европы.

С 2014 года "Газпром" и "Нафтогаз" судились в Стокгольмском арбитраже из-за контрактов на поставку газа. На прошлой неделе суд обязал украинскую компанию закупать у России не менее 5 млрд кубометров газа в год.

Заместитель директора Центра геополитических экспертиз Наталья Макеева в эфире радио Sputnik высказала мнение, что украинское руководство, отказавшись от российского газа, поставило страну и свой народ на грань выживания.

"Украина сделала очередной шаг в пропасть – ее так называемые элиты хотят окончательно угробить государство, погубить население, которое сейчас и так еле выживает, просто отказываясь от нашего жеста милосердия. Мы делаем жест доброй воли из славянской солидарности с несчастным населением Украины, а ее руководство, в свою очередь, делает такие заявления. Я все-таки надеюсь, что народ спасет какое-то чудо, потому что его руководство делает все, чтобы свое население угробить", – сказала Наталья Макеева.

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