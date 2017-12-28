"Здесь нет неожиданностей". Эксперт о новом вооружении у сирийских боевиков

Дипломат рассказала, что 27 декабря боевики выпустили несколько ракет по международному аэропорту Латакии и пункту базирования группировки российских ВКС в Хмеймиме. Две из них были перехвачены российской системой ПВО "Панцирь".
"В Москве с озабоченностью восприняли провокацию террористов. Российские военные надежно защищены многоуровневой системой ПВО. Беспокоит то, что у террористов появляются новые вооружения", – заявила Захарова на брифинге.
В эфире радио Sputnik старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов прокомментировал ситуацию.
"Обстрел российской базы в Хмеймиме был спланированной акцией со стороны боевиков. И, конечно, возникает вопрос: откуда у боевиков вооружение для ракетного обстрела? Но здесь нет неожиданностей. Вооружения боевикам из различных оппозиционных исламистских группировок поступает через границы с Турцией, Иорданией, Ливаном, а также с тех опорных пунктов, которые созданы Соединенными Штатами в Сирии – их более десяти. Это мини военные базы, некоторые из них – с аэродромами, которые могут принимать военно-транспортные самолеты. На эти базы также прибывает вооружение. Кроме того, на этих базах тренируются боевики, которые затем вливаются в ряды так называемой "новой сирийской армии", которую формируют Соединенные Штаты для борьбы с сирийской правительственной армией", – сказал Борис Долгов.
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