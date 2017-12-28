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"Здесь нет неожиданностей". Эксперт о новом вооружении у сирийских боевиков

17:5828.12.2017
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© РИА Новости / Дмитрий ВиноградовПерейти в фотобанкАвиабаза Хмеймим в СирииАвиабаза Хмеймим в Сирии
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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МИД РФ назвал провокацией обстрел базы "Хмеймим" в Сирии и выразил обеспокоенность появлением нового вооружения у террористов. Востоковед Борис Долгов в эфире радио Sputnik поделился мнением о том, кто способствует поставкам оружия террористам.

Военный парад на российской авиабазе Хмеймим
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Москва считает обстрел боевиками в Сирии российского пункта базирования "Хмеймим" провокацией, направленной на срыв конгресса национального диалога Сирии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат рассказала, что 27 декабря боевики выпустили несколько ракет по международному аэропорту Латакии и пункту базирования группировки российских ВКС в Хмеймиме. Две из них были перехвачены российской системой ПВО "Панцирь".

"В Москве с озабоченностью восприняли провокацию террористов. Российские военные надежно защищены многоуровневой системой ПВО. Беспокоит то, что у террористов появляются новые вооружения", – заявила Захарова на брифинге.

Зенитно-ракетный комплекс С-400 во время заступления на боевое дежурство на российской авиабазе Хмеймим
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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"Мы усматриваем во вчерашней попытке атаковать российских военных на базе "Хмеймим" еще одно звено в цепи непрекращающихся и, очень может быть, срежиссированных провокаций с участием террористов-радикалов от сирийской оппозиции, направленных на срыв позитивных тенденций в развитии обстановки в Сирии и, в частности, создание препятствий на пути созыва и проведения 29-30 января в Сочи конгресса сирийского национального диалога", – сказала Захарова.

В эфире радио Sputnik старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов прокомментировал ситуацию.

"Обстрел российской базы в Хмеймиме был спланированной акцией со стороны боевиков. И, конечно, возникает вопрос: откуда у боевиков вооружение для ракетного обстрела? Но здесь нет неожиданностей. Вооружения боевикам из различных оппозиционных исламистских группировок поступает через границы с Турцией, Иорданией, Ливаном, а также с тех опорных пунктов, которые созданы Соединенными Штатами в Сирии – их более десяти. Это мини военные базы, некоторые из них – с аэродромами, которые могут принимать военно-транспортные самолеты. На эти базы также прибывает вооружение. Кроме того, на этих базах тренируются боевики, которые затем вливаются в ряды так называемой "новой сирийской армии", которую формируют Соединенные Штаты для борьбы с сирийской правительственной армией", – сказал Борис Долгов.

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