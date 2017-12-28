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Мнение: заставить Европу поставлять оружие Украине Америка не в состоянии

16:3928.12.2017
03400
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкПосетители у стенда с огнестрельным оружием на выставке Оружие и безопасность в КиевеПосетители у стенда с огнестрельным оружием на выставке Оружие и безопасность в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Киев ожидает поставок летального оружия из стран НАТО после решения США. В эфире радио Sputnik политолог Владимир Корнилов высказал мнение, что американцы не смогут заставить европейцев изменить планы.

Глава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко считает, что решение США предоставить летальное оружие Киеву должно побудить другие страны-члены альянса активнее оказывать военно-техническую помощь Украине. По его словам, большинство членов НАТО оглядываются на позицию их самого мощного союзника – США.

Снайперская винтовка Truevelo SR 20x110mm (ЮАР)
© Фото : Truvelo Armoury
Мнение: американское оружие не несет мира на Украину
"Мы давно должны были получить помощь, включая и противотанковые, и противовоздушные комплексы. Но каждое государство индивидуально и, соответственно, альянс как их объединение по разным причинам все еще не может решиться на этот шаг. Будет решение администрации (президента США – ред.) Дональда Трампа – не задержатся решения и других правительств", – цитирует Пристайко агентство "Укринформ".

Он также заявил, что США недавно приняли решение предоставить "определенные виды вооружения" Киеву. 

"Речь идет о разрешениях на экспорт на Украину ограниченных объемов определенных видов вооружений и деталей. Решение о массовой поставке оружия мы все еще ожидаем", – сказал Пристайко.

Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на американских чиновников сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа одобрила план по предоставлению Украине "летального оружия", в том числе противотанковых ракетных комплексов Javelin. В то же время представитель госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что Вашингтон принял решение о поставках оборонительного вооружения Украине для обеспечения защиты ее территориальной целостности и суверенитета.

Оружейный ствол на фоне флага Украины
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Мнение: поставки летального оружия на Украину – прямой призыв его применять
РФ неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений на Украину, так как этот шаг лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Против поставок оружия на Украину высказалось большинство европейских политиков. Так, бывший председатель ОБСЕ, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявлял, что поставки оружия на Украину являются очень рискованным и контрпродуктивным путем выхода из кризиса.

В эфире радио Sputnik политолог Владимир Корнилов высказал мнение, что США не смогут надавить на европейцев, чтобы заставить их поставлять летальное оружие Украине.    

"В Европе не в восторге от того, что канадцы и американцы не согласовывают свою позицию с европейскими партнерами, решают вопрос о предоставлении оружия Украине, тем самым подогревая конфликт на востоке страны. Есть, конечно, в Европе исключения – поляки, прибалты. Они, конечно, будут это приветствовать, но сами не смогут подключиться к прямой военной помощи. А Старая Европа вряд ли будет в восторге, и США ничего не смогут сделать. США давят на своих партнеров по НАТО в связи с тем, что те должны увеличивать свои оборонные расходы. Но пока у американцев это не очень получается. Так что заставить Германию или Францию выдавать военную технику Украине Америка не в состоянии. Они могут давить только в том смысле, чтобы Европа покупала у самой Америки эту военную технику", – сказал Владимир Корнилов.

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