Мнение: заставить Европу поставлять оружие Украине Америка не в состоянии

Глава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко считает, что решение США предоставить летальное оружие Киеву должно побудить другие страны-члены альянса активнее оказывать военно-техническую помощь Украине. По его словам, большинство членов НАТО оглядываются на позицию их самого мощного союзника – США.
Он также заявил, что США недавно приняли решение предоставить "определенные виды вооружения" Киеву.
"Речь идет о разрешениях на экспорт на Украину ограниченных объемов определенных видов вооружений и деталей. Решение о массовой поставке оружия мы все еще ожидаем", – сказал Пристайко.
Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на американских чиновников сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа одобрила план по предоставлению Украине "летального оружия", в том числе противотанковых ракетных комплексов Javelin. В то же время представитель госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что Вашингтон принял решение о поставках оборонительного вооружения Украине для обеспечения защиты ее территориальной целостности и суверенитета.
В эфире радио Sputnik политолог Владимир Корнилов высказал мнение, что США не смогут надавить на европейцев, чтобы заставить их поставлять летальное оружие Украине.
"В Европе не в восторге от того, что канадцы и американцы не согласовывают свою позицию с европейскими партнерами, решают вопрос о предоставлении оружия Украине, тем самым подогревая конфликт на востоке страны. Есть, конечно, в Европе исключения – поляки, прибалты. Они, конечно, будут это приветствовать, но сами не смогут подключиться к прямой военной помощи. А Старая Европа вряд ли будет в восторге, и США ничего не смогут сделать. США давят на своих партнеров по НАТО в связи с тем, что те должны увеличивать свои оборонные расходы. Но пока у американцев это не очень получается. Так что заставить Германию или Францию выдавать военную технику Украине Америка не в состоянии. Они могут давить только в том смысле, чтобы Европа покупала у самой Америки эту военную технику", – сказал Владимир Корнилов.
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