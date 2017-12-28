Американист объяснил ситуацию с рейтингами Трампа в США

Президент США Дональд Трамп приблизился к своему предшественнику Бараку Обаме в "рейтинге восхищения", показал опрос. Американист Юрий Рогулев в эфире радио Sputnik отметил, что подобного рода опросы больше имеют отношение к шоу, чем к политике.

Экс-президент США Барак Обама и бывшая госсекретарь в его администрации, экс-кандидат в президенты Хиллари Клинтон в 2017 году остаются лидерами "рейтинга восхищения" среди американцев, свидетельствуют данные социологического опроса компании Gallup.

По данным исследования, 17% мужчин больше всего восхищаются Обамой, среди женщин 9% назвали Клинтон. Вторые места заняли действующий президент США Дональд Трамп (14%) и экс-первая леди Мишель Обама (7%) соответственно. На третьем месте оказались папа римский Франциск (3%) и телеведущая Опра Уинфри (4%).

Характерно, что по сравнению с 2016 годом рейтинги Обамы и Трампа упали, но у бывшего президента гораздо больше: первым восхищались 22% опрошенных, а вторым – 15%.

Результаты исследования Gallup основаны на телефонных опросах, проведенных 12 декабря 2017 года.

Директор Фонда изучения США имени Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев в эфире радио Sputnik отметил, что подобного рода опросы больше имеют отношение к шоу, чем к политике.

"Gallup – один из старейших американских центров, который занимается изучением общественного мнения. Однако разного рода "индексы", которые им публикуются, не всегда являются научно обоснованными и серьезными, в их числе – и "индекс восхищения". Отмечу, что большее доверие вызывает другой индекс – "индекс неприятия". Он, к слову, тоже публикуется периодически. И если говорить про Трампа, сравнить "индекс восхищения" и "индекс неприятия", то, думаю, они будут примерно равны. В этом смысле ситуация показательная. Она свидетельствует о том, что американцы сильно расколоты, и единства в оценке политических деятелей у них нет. Трамп, как известно, не был политиком до последнего времени. Но он был не только бизнесменом, но и шоуменом, непременным персонажем светских новостей. И я не исключаю, что определенная часть американцев, следящих за этими новостями, может восхищаться и Трампом, и другими деятелями. Но к серьезной политике это имеет весьма отдаленное отношение", – сказал Юрий Рогулев.

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