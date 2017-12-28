Мнение: украинские власти с Саакашвили не "ошиблись". Они его "продинамили"

Киевские власти допустили ошибку, предложив Михаилу Саакашвили пост губернатора Одесской области. Об этом заявила украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе в статье для The Washington Times.
По ее словам, в Киеве на Саакашвили возлагали большие надежды, которые так и не оправдались. "Вместо реформатора мы получили революционера. Вместо чудотворца мы получили вирус, который инфицировал украинскую политическую систему, им движет уязвленное эго и ненасытная жажда власти", – заявила вице-премьер.
По словам Климпуш-Цинцадзе, на данный момент стране необходимы три вещи – это "мир на востоке страны, поддержка из-за границы и крепкий социальный контракт между правительством и жителями Украины". Саакашвили же не способствует реализации ни одной из этих целей, подчеркнула она.
"Украина не может позволить себе еще одну революцию и не нуждается в ней", – заключила Климпуш-Цинцадзе.
В эфире радио Sputnik директор Центра политического маркетинга Василий Стоякин высказал мнение, что решение о назначении Саакашвили принимали не украинские власти.
"Украинские власти не совершали никакой ошибки, предложив Михаилу Саакашвили этот пост, по той простой причине, что они вообще не принимали никаких решений в этом отношении. Михаил Саакашвили был навязан Украине Соединенными Штатами, он должен был занять пост премьер-министра. Но особенности украинской политической системы таковы, что для этого нужно было пройти голосование в Верховной раде. В итоге, под какими-то предлогами – то ли объективными, то ли просто из хитрости – было решено Саакашвили "продинамить", а американцев убедили в том, что пост губернатора – это нормальная карьерная ступенька на пути к посту премьер-министра. А сейчас, конечно, представители украинской власти заявляют, что что-то пошло не так. И очень смешно, что пани Иванна (Климпуш-Цинцадзе) говорит об этом в интервью американскому изданию. Надо было думать головой, прежде чем такое говорить. Для внутренней аудитории такое сказать еще можно было бы, но для американской – даже не знаю", – сказал Василий Стоякин.
Саакашвили покинул Грузию в ноябре 2013 года. Главная прокуратура страны заочно предъявила ему обвинения по нескольким уголовным делам.
В мае 2015 года Саакашвили был назначен на должность губернатора Одесской области. В ноябре 2016 года политик заявил о намерении покинуть занимаемый пост. Свое решение он мотивировал отсутствием возможности бороться с коррупцией.
Позднее президент Украины Петр Порошенко лишил Михаила Саакашвили украинского гражданства. В администрации президента это объяснили тем, что Саакашвили предоставил недостоверные данные при его получении. В сентябре политик прорвался на территорию Украины из Польши. На данный момент в отношении него возбуждено уголовное дело о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности.
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