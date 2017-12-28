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Мнение: украинские власти с Саакашвили не "ошиблись". Они его "продинамили"

14:1928.12.2017
(обновлено: 14:33 28.12.2017)
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкМихаил Саакашвили у здания Верховной рады в Киеве. 6 декабря 2017Михаил Саакашвили у здания Верховной рады в Киеве. 6 декабря 2017
© РИА Новости / Стрингер
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В Киеве назвали приглашение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на Украину ошибкой. В эфире радио Sputnik директор Центра политического маркетинга Василий Стоякин выразил мнение, что данное решение принималось не украинскими властями.

Киевские власти допустили ошибку, предложив Михаилу Саакашвили пост губернатора Одесской области. Об этом заявила украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе в статье для The Washington Times

Бывший губернатор Одесской области Украины и лидер политической партии Рух нових сил Михаил Саакашвили отвечает на вопросы журналистов. 26 декабря 2017
© РИА Новости / Стрингер
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По ее словам, в Киеве на Саакашвили возлагали большие надежды, которые так и не оправдались. "Вместо реформатора мы получили революционера. Вместо чудотворца мы получили вирус, который инфицировал украинскую политическую систему, им движет уязвленное эго и ненасытная жажда власти", – заявила вице-премьер.

По словам Климпуш-Цинцадзе, на данный момент стране необходимы три вещи – это "мир на востоке страны, поддержка из-за границы и крепкий социальный контракт между правительством и жителями Украины". Саакашвили же не способствует реализации ни одной из этих целей, подчеркнула она.

"Украина не может позволить себе еще одну революцию и не нуждается в ней", – заключила Климпуш-Цинцадзе.

В эфире радио Sputnik директор Центра политического маркетинга Василий Стоякин высказал мнение, что решение о назначении Саакашвили принимали не украинские власти.

"Украинские власти не совершали никакой ошибки, предложив Михаилу Саакашвили этот пост, по той простой причине, что они вообще не принимали никаких решений в этом отношении. Михаил Саакашвили был навязан Украине Соединенными Штатами, он должен был занять пост премьер-министра. Но особенности украинской политической системы таковы, что для этого нужно было пройти голосование в Верховной раде. В итоге, под какими-то предлогами – то ли объективными, то ли просто из хитрости – было решено Саакашвили "продинамить", а американцев убедили в том, что пост губернатора – это нормальная карьерная ступенька на пути к посту премьер-министра. А сейчас, конечно, представители украинской власти заявляют, что что-то пошло не так. И очень смешно, что пани Иванна (Климпуш-Цинцадзе) говорит об этом в интервью американскому изданию. Надо было думать головой, прежде чем такое говорить. Для внутренней аудитории такое сказать еще можно было бы, но для американской – даже не знаю", – сказал Василий Стоякин.

Саакашвили покинул Грузию в ноябре 2013 года. Главная прокуратура страны заочно предъявила ему обвинения по нескольким уголовным делам.

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили на акции протеста Марш за импичмент в Киеве. 3 декабря 2017
© РИА Новости / Стрингер
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В мае 2015 года Саакашвили был назначен на должность губернатора Одесской области. В ноябре 2016 года политик заявил о намерении покинуть занимаемый пост. Свое решение он мотивировал отсутствием возможности бороться с коррупцией.

Позднее президент Украины Петр Порошенко лишил Михаила Саакашвили украинского гражданства. В администрации президента это объяснили тем, что Саакашвили предоставил недостоверные данные при его получении. В сентябре политик прорвался на территорию Украины из Польши. На данный момент в отношении него возбуждено уголовное дело о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности.

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1 пользователь оставил 1 комментарий
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Популярные комментарииВсе комментарии
tvell
Если выпить молоко и закусить огурцом вас тоже ждет "светлое будущие " !!!
14:41
28.12.2017
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