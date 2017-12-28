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Ветеран ФСБ: в борьбе с терроризмом действовать надо предельно жестко

13:2128.12.2017
(обновлено: 13:51 28.12.2017)
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© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с военнослужащими, принимавшими участие в антитеррористической операции в в Сирии. 28 декабря 2017Президент РФ Владимир Путин во время встречи с военнослужащими, принимавшими участие в антитеррористической операции в в Сирии. 28 декабря 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин назвал терактом взрыв в магазине в Санкт-Петербурге. В эфире радио Sputnik ветеран ФСБ Сергей Кривошеев выразил мнение, что при подготовке взрыва были задействованы "спящие ячейки" террористов.

Владимир Путин назвал взрыв в магазине в Санкт-Петербурге терактом. Об этом президент заявил на встрече с офицерами, участвовавшими в операции ВКС в Сирии.

Сотрудники полиции у входа в магазин Перекресток в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв. 27 декабря 2017
© РИА Новости
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Глава государства напомнил, что недавно ФСБ предотвратила в Петербурге еще одно подобное преступление (в середине декабря спецслужбы задержали злоумышленников, которые собирались устроить взрыв в Казанском соборе). 

В этой связи Путин спросил, что было бы, если бы тысячи хорошо обученных террористов вернулись в Россию из Сирии. Российский лидер подчеркнул, что боевики понесли заслуженное наказание: их технику и штабы ликвидировали. 

Он добавил, что накануне дал указание директору Федеральной службы безопасности Александру Бортникову ликвидировать террористов на месте, если при их задержании возникнет "угроза жизни и здоровью наших сотрудников". "В плен никого не брать", – подчеркнул президент.  

В среду вечером в камере хранения в магазине "Перекресток" на Кондратьевском проспекте в Петербурге сработало взрывное устройство. Его мощность составила двести граммов в тротиловом эквиваленте. В результате пострадали тринадцать человек.  

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Петербурге
© РИА Новости / ФСБ РФ
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Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких лиц, совершенное общеопасным способом. Следователи отрабатывают все версии произошедшего. 

Ветеран ФСБ, директор Аналитического центра ветеранов госбезопасности "Вымпел" Сергей Кривошеев в эфире радио Sputnik высказал свое мнение о произошедшем в Санкт-Петербурге.

"Не было сомнений, что в магазине "Перекресток" в Санкт-Петербурге был теракт. Наш президент подтвердил это. Думаю, в Питере задействованы "спящие ячейки" террористов, их и планировали использовать накануне и после Нового года. Возможно, подготовка теракта в Казанском соборе была одним из этапов, но там были такие дилетанты, что шанса на успех не было, и потом начали действовать другие группы. Бдительность силовых структур должна быть на повышенном уровне, в первую очередь это касается ФСБ России. Действовать надо предельно жестко, задействовать все ресурсы, просматривать интернет-сообщения, WhatsApp, проверять телефонные звонки по ключевым словам, задействовать материалы из оперативных разработок по ИГИЛ*, "Аль-Каиде"*, чтобы вычислять их ячейки. Впереди президентские выборы и "качать власть" – задача №1 у всех террористических структур. А за ними стоят заинтересованные, влиятельные так называемые "наши партнеры", тут у меня сомнений нет", – сказал Сергей Кривошеев.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

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Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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56slava56
солидарен
13:36
28.12.2017
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yangibon
Почему террористы всегда так активизируются перед выборами ?
13:33
28.12.2017
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