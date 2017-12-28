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"Честному прятать нечего". Эксперт о срыве полетов по ДОН из-за Грузии

12:5928.12.2017
(обновлено: 13:00 28.12.2017)
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Полеты по Договору об открытом небе (ДОН) могут сорваться из-за Грузии, которая не желает открывать воздушное пространство для наблюдателей. В эфире радио Sputnik военный эксперт Владимир Козин отметил, что Тбилиси, видимо, есть что скрывать.

Наблюдательные полеты по Договору по открытому небу
© Фото : Минобороны РФ
"С Россией так нельзя". Эксперт об ограничениях для США по ДОН
Наблюдательные полеты по Договору об открытом небе находятся на грани срыва по вине Грузии, сообщил РИА Новости военно-дипломатический источник. По его словам, Тбилиси не желает открывать воздушное пространство для российских самолетов. Из-за этой позиции консультативная комиссия по открытому небу уже несколько месяцев не может принять проект решения.

Следующее заседание комиссии пройдет в Вене в январе.

В эфире радио Sputnik профессор Академии военных наук РФ, ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Владимир Козин высказал мнение, что Грузии, видимо, есть что скрывать.

"Грузия боится, что мы сможем увидеть незаявленную военную деятельность, определенные военные приготовления. Нежелание открывать воздушное пространство является грубейшим нарушением договора, поскольку Грузия является страной-участницей. Если она намерена и дальше закрывать полеты российских самолетов с инспекторскими группами, то она должна выйти из этого договора, потому что частичное изъятие деятельности запрещено. Если бы Грузия пыталась выстраивать отношения на добрососедской основе, то она не делала бы таких негативных шагов. Значит, у грузинского руководства настрой не совсем позитивный, иначе бы они строго выполняли все положения Договора по открытому небу. Как говорится, честному человеку прятать нечего, а грабитель всегда припрятывает оружие под полой. Все, что делается в плане сокрытия определенной военной деятельности, может вызывать только подозрения, в том числе и в искренности того государства, которое вводит ограничения по Договору об открытом небе", – сказал Владимир Козин.

Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года представителями 23 государств – членов ОБСЕ. Россия ратифицировала договор в мае 2001 года. Участники договора могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.

Наблюдательные полеты по Договору по открытому небу
© Фото : Минобороны РФ
Мнение: действия США в отношении договора по открытому небу настораживают
В сентябре издание The Wall Street Journal сообщало, что Вашингтон готовится ограничить полеты российских военных самолетов над США в рамках договора. В частности, решение может коснуться территории Аляски и Гавайев. По данным газеты, эта мера вызвана российским запретом на полеты над Калининградом.

В Кремле призвали США выдвигать любые претензии в строгом соответствии с договором.

На этой неделе стало известно, что с января Москва вводит ограничения для США по Договору об открытом небе. По словам военно-дипломатического источника, Россия закроет часть аэродромов для американских самолетов-наблюдателей. Этот шаг стал ответом на аналогичные действия Вашингтона.

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