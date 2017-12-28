Мнение: в вопросе обмена пленными Порошенко показал себя "вруном и лгуном"

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что хочет обменять россиян, находящихся в украинских тюрьмах, на осужденных в РФ украинцев. Политолог Олег Бондаренко в эфире радио Sputnik обратил внимание на то, что Порошенко увязал это с обменом пленными в Донбассе.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что более 15 граждан России, находящихся в украинских тюрьмах, нужно обменять на режиссера Олега Сенцова и других украинских граждан, осужденных в России.

"Будет прилагаться больше усилий, чтобы вытянуть наших граждан из российских тюрем, из Крыма… – и ради этого мы сегодня (во время обмена пленными – ред.) не отдали ни одного россиянина. И более 15 граждан России, которые пребывают в наших тюрьмах, должны быть направлены на возвращение домой Сущенко, Сенцова, Кольченко, Клыха, Карпюка и многих других", – сказал Порошенко в среду в интервью украинскому изданию "Страна.ua"

Украинский режиссер Олег Сенцов был приговорен в России к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Этим приговором к 10 годам лишения свободы также был осужден сообщник Сенцова Александр Кольченко. Еще два фигуранта этого дела, Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев, ранее получили по семь лет заключения.

Верховный суд Чечни в мае 2016 года приговорил граждан Украины, членов националистической организации "Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона"* (УНА-УНСО*) Николая Карпюка и Станислава Клыха к 22,5 и 20 годам колонии строгого режима. Позднее Минюст Украины заявил, что запросил у России выдачу Карпюка.

В среду состоялся обмен пленными сначала между Украиной с одной стороны и самопровозглашенными ЛНР и ДНР с другой. Луганск передал Киеву 16 человек в обмен на 73 (двое отказались возвращаться). Донецк освободил 58 человек в обмен на 165. Таким образом, ЛНР и ДНР передали всех 74 пленных. Киев передал 238 человек, хотя изначально сообщалось о 306.

Директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко в эфире радио Sputnik выразил мнение, что причины, по которым, как заявил Порошенко, российские граждане не были переданы России, не соответствуют действительности.

"Я думаю, что Россия в принципе на такого рода разговор и шантаж не согласится. А Порошенко в данном случае показывает, какой он врун и лгун. Хотя, что было ожидать… Надо было тогда при обмене пленными в Донбассе жестче и четче согласовывать списки. А то, что в итоге в этих списках не оказалось граждан России, это просто говорит о том, что на Украине идет гражданская война, а не как это пытается представить Киев – противостояние между Украиной и Россией. Люди, которые были обменены вчера, это граждане Украины – как с одной, так и с другой стороны. Думаю, это ярче всего говорит о нынешнем состоянии дел", – сказал Олег Бондаренко.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.

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