"Ключ к решению – в Киеве". Сенатор об обмене пленными на Украине

Украинские военнослужащие во время обмена пленными между ЛНР и ДНР и Киевом между поселками Майорск и Горловка. 27 декабря 2017

Украинские военнослужащие во время обмена пленными между ЛНР и ДНР и Киевом между поселками Майорск и Горловка. 27 декабря 2017

На Украине завершился обмен пленными между Киевом и самопровозглашенными республиками Донбасса. Шаг в правильном направлении сделан, теперь нужны другие шаги, отметил в эфире радио Sputnik сенатор Владимир Джабаров.

Лицам, вернувшимся в самопровозглашенную Луганскую народную республику (ЛНР) в рамках обмена пленных, в первую очередь будет оказана социальная и медицинская помощь, сообщила журналистам руководитель рабочей группы ЛНР по обмену военнопленных Ольга Кобцева.

Она отметила, что предусмотрена и материальная помощь, а также помощь с оформлением документов. "Тем, кто нуждается в жилье, будет выделено общежитие и медицинская помощь будет оказана", – рассказала Кобцева.

В среду в Донбассе прошел самый масштабный обмен пленными с начала конфликта. За процедурой наблюдали представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и Международного комитета Красного Креста.

Киев в рамках обмена пленными передал самопровозглашенным ЛНР и ДНР 233 человека, на подконтрольную Киеву территорию вернулись 73, сообщила в среду пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган со ссылкой на заместителя генпрокурора Анжелу Стрижевскую. Ранее сообщалось, что Киев намерен передать 306 человек в обмен на 74, которые находились в ДНР и ЛНР.

По словам лидера общественного движения "Украинский выбор – право народа" Виктора Медведчука, второй этап обмена пленными может пройти по формуле "74 на 29".

Первый заместитель председателя Комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров в эфире радио Sputnik признал, что сначала сомневался в том, что Киев сдержит слово.

"Киев очень часто давал слово и как "хозяин этого слова" забирал его обратно. В данном случае не получилось все, что хотелось, но шаг в правильном направлении сделан. Надеюсь, что он поможет сдвинуть с места выполнение и других пунктов Минских соглашений. Они не такие уж непреодолимые – было бы политическое желание. Благодаря высокому авторитету России и нашего президента лидеры ДНР и ЛНР пошли на этот обмен. Надо признать, что и Порошенко сыграл позитивную роль в этом обмене. Думаю, он преследовал другие цели, хотел улучшить собственный имидж, но время покажет, насколько далеко он готов пойти в вопросе выполнения Минских соглашений", – сказал Владимир Джабаров.

По его словам, ключ к урегулированию ситуации в Донбассе находится в Киеве.

"У Порошенко шатается земля под ногами, он теряет реальную власть, уже не пользуется безоговорочной поддержкой за океаном, от него устала Меркель и другие европейцы. И, конечно, сейчас он попытается имитировать начало выполнения Минских соглашений. С другой стороны, настораживает то, что Украина подтягивает тяжелые вооружения к зоне конфликта. Второй настораживающий элемент – это решение о передаче американского и канадского оружия на Украину. Понятно, что оружие передается не для того, чтобы оно стояло в музеях, а для того, чтобы использовать его в боевых действиях. Ключ к решению вопроса – не на линии соприкосновения, а в Киеве", – полагает Владимир Джабаров.