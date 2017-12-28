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Эксперт: комплекс "Панцирь" отметился в Сирии боевой работой

09:4928.12.2017
(обновлено: 10:24 28.12.2017)
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© РИА Новости / Дмитрий ВиноградовПерейти в фотобанкЗенитно-ракетный комплекс С-400 во время заступления на боевое дежурство на российской авиабазе ХмеймимЗенитно-ракетный комплекс С-400 во время заступления на боевое дежурство на российской авиабазе Хмеймим
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Средства ПВО российской базы Хмеймим сбили ракеты боевиков, сообщили СМИ. О работе российских систем ПВО в Сирии рассказал в эфире радио Sputnik военный эксперт Виктор Мураховский.

Российский зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1" перехватил две ракеты, выпущенные боевиками по авиабазе Хмеймим в Сирии, сообщает издание "Аль-Масдар".

Боевики выпустили несколько ракет в сторону российской авиабазы из населенного пункта Бдама в провинции Идлиб. "Панцирю-С1" удалось сбить две из них. Еще одна ракета взорвалась в районе города Джабла в провинции Латакия, не долетев до базы.

Сообщается, что в настоящее время вертолеты российских ВВС патрулируют район, откуда был совершен запуск ракет.

В пятницу на коллегии Минобороны глава ведомства Сергей Шойгу заявил, что у российской группировки в Сирии надежная противовоздушная оборона (ПВО). Он подчеркнул, что комплексы С-400, С-300В и "Панцирь" совместно с истребителями обеспечили абсолютное превосходство ВКС России в сирийском воздушном пространстве. По словам министра, не было допущено ни одного случая нарушения зон безопасности российских баз в Тартусе и Хмеймиме.

Член Экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии, военный эксперт Виктор Мураховский в эфире радио Sputnik рассказал о работе российских систем ПВО в Сирии.

"В целом и С-400, и С-300В подтвердили свои высокие характеристики. И хотя они относятся к системам дальнего действия и не работали по реальным воздушным целям, они брали на сопровождение самолеты коалиции, возглавляемой США, которые подходили к границам зоны, определенной меморандумом о предотвращении инцидентов. Зенитно-ракетная система С-300В брала на сопровождение и обнаруживала самолеты-разведчики, самолеты бомбардировочной оперативно-тактической авиации и обеспечивала безопасность воздушного пространства. Боевой работой отметился комплекс "Панцирь", который во время прикрытия аэродрома "Хмеймим" успешно отработал по беспилотным летательным аппаратам, а также предотвратил поражение объектов при пуске неуправляемых реактивных ракет, который пытались провести боевики в районе Хмеймима", – отметил Виктор Мураховский.

Эксперт также прокомментировал заявление командующего войсковой ПВО Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Александра Леонова о разработке нового зенитного артиллерийского комплекса для поражения тактических беспилотников и крылатых ракет. Леонов сообщил об этом в интервью газете "Известия".

По словам Леонова, особенностью комплекса является его малая радиозаметность благодаря применению пассивных средств разведки, обнаружения и сопровождения воздушных целей.

Виктор Мураховский объяснил, в чем необходимость новых комплексов.

"У нас практически все комплексы ПВО могут работать по любым аэродинамическим целям, включая беспилотные летательные аппараты различного класса: от стратегических до тактических. Другое дело, что в последнее время распространены беспилотники сверхмалого класса, которые работают в основном над полем боя. И они представляют собой достаточно неудобную цель хотя бы по той простой причине, что если сбивать их ракетами современных систем ПВО, то ракета будет стоить раз в 10 больше самого беспилотника. Кроме того, на поле боя широко используются роботизированные боеприпасы, которые также представляют собой угрозу, и по которым тоже надо работать зенитными средствами", – сказал Виктор Мураховский.

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