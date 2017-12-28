"Позитивный знак". Политолог о просьбе Тиллерсона вернуть военных РФ в СЦКК

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон попросил, чтобы Россия вернула наблюдателей в СЦКК. Ситуацию прокомментировал в эфире радио Sputnik руководитель Московского политологического клуба Евгений Бень.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Сергеем Лавровым попросил, чтобы Россия вернула своих наблюдателей в СЦКК в Донбассе, говорится в сообщении Госдепа.

"Подчеркивая озабоченность США растущим насилием на востоке Украины, госсекретарь попросил Россию вернуть своих представителей в Совместный центр контроля и координации (СЦКК) и снизить уровень насилия", – говорился в сообщении.

Кроме того, Лавров и Тиллерсон обсудили проблемы, связанные с ядерной программой КНДР и важность поддержки женевского процесса для достижения мирного урегулирования сирийского конфликта.

В середине декабря МИД России сообщил, что российская сторона прекращает работу в рамках СЦКК. В министерстве напомнили, что СЦКК сталкивался с серьезными трудностями из-за позиции украинских властей.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле допускают возвращение российских офицеров в СЦКК, если Киев прекратит провокационные действия в их отношении и создаст им условия для работы.

Возвращения российских офицеров в СЦКК уже требовали лидеры двух стран "нормандской четверки" – Германии и Франции.

Ситуацию прокомментировал в эфире радио Sputnik публицист, политолог, руководитель Московского политологического клуба Евгений Бень.

"Нужно учитывать, что в период присутствия российских военных наблюдателей они постоянно подвергались провокациям со стороны всевозможных украинских бандформирований и официальной армии. Но, как видим, в других странах осознают, что контроль за ситуацией невозможно ввести в позитивное русло без российских военных. Поэтому пожелание вернуть российских наблюдателей на Украину – позитивный знак", – полагает Евгений Бень.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!