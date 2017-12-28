Эксперт о версиях взрыва в Петербурге: от конкуренции до случайности

Сотрудники полиции у входа в магазин Перекресток в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв. 27 декабря 2017

Сотрудники полиции у входа в магазин Перекресток в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв. 27 декабря 2017

В среду вечером в магазине "Перекресток" в Санкт-Петербурге произошел взрыв. Эксперт по безопасности Иосиф Линдер в эфире радио Sputnik объяснил, почему его не квалифицируют как теракт.

Оперативный штаб Национального антитеррористического комитета координирует деятельность экстренных служб и силовиков в связи со взрывом в магазине в Петербурге, передает информационный центр НАК.

"Оперативным штабом НАК координируется деятельность экстренных служб, органов безопасности и сил правопорядка по организации комплекса административно-режимных мер и оперативно-разыскных мероприятий. На месте происшествия работают следователи ГСУ СК России по Санкт-Петербургу. Осуществляются мероприятия по розыску причастных к совершению данного преступления", – говорится в сообщении.

В среду вечером в магазине "Перекресток" на Кондратьевском проспекте в Петербурге произошел взрыв. Как сообщил НАК, взорвалось неустановленное устройство, помещенное в камеру хранения в магазине. По уточненным данным, от взрыва пострадали 13 человек.

СК РФ сообщил, что, по предварительным данным, мощность устройства, начиненного поражающими элементами, было эквивалентно 200 граммам тротила. По факту взрыва возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких лиц, совершенном общеопасным способом. Сообщается, что несмотря на предварительную квалификацию взрыва как покушения на убийство, следователи проверят все возможные версии случившегося.

Президент Международной контртеррористической ассоциации Иосиф Линдер в эфире радио Sputnik объяснил, почему произошедшее не квалифицируется как теракт.

"Нужно понимать, есть ли в этом действии политическая составляющая. Потому что если это нарушение оборота взрывчатых веществ, незаконное производство и перевозка, то это сугубо уголовная квалификация. Если там будет выявлена политическая составляющая, то, естественно, статья будет переквалифицирована. Но на начальной фазе этого не делают, потому что еще нет основополагающих признаков, которые могли бы сказать, что данное деяние должно быть квалифицировано как террористический акт. Размер взрывного устройства, характер поражения сами по себе однозначно не могут говорить о террористической направленности деяния", – объяснил Иосиф Линдер.

По его словам, нельзя исключать ни одну из версий, в том числе фактор случайности или сведение счетов конкурентами.

"Это могут быть и вопросы криминального передела рынка (в пользу этого говорит тот факт, что взрыв произошел в районе камер хранения), это может быть и случайный подрыв взрывного устройства, которое перевозилось для продажи. Могут быть самые разные ситуации. И только после всестороннего расследования можно сделать вывод, является ли данное социально опасное деяние террористическим актом или, например, преступной случайностью", – сказал Иосиф Линдер.