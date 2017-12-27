РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Аналитик: в процедуру обмена пленными украинская сторона "подсыпала дегтя"

20:0427.12.2017
(обновлено: 20:28 27.12.2017)
7400724
© AFP 2017 / Anatolii StepanovВоеннопленные из Украины во время обмена пленными в Донецкой области. 27 декабря 2017Военнопленные из Украины во время обмена пленными в Донецкой области. 27 декабря 2017
© AFP 2017 / Anatolii Stepanov
В Донбассе завершился крупнейший обмен пленными. Как утверждает представитель Киева, часть пленников отказалась возвращаться в ДНР и ЛНР. Политический аналитик Руслан Осташко в эфире радио Sputnik отметил, что это не соответствует действительности.

В Донбассе состоялся самый масштабный обмен пленными между самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками и Киевом. В ДНР и ЛНР вернулось 238 человек, а на подконтрольную украинскому правительству территорию — 73.

При процедуре присутствовали уполномоченные по правам человека ДНР и ЛНР Дарья Морозова и Ольга Кобцева, а также представители Русской православной церкви и Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Обмен между Киевом и ДНР состоялся в Горловке, на этом настояла Морозова. Донецк передал 57 пленных, Киев —165. Один человек отказался возвращаться на Украину. Перед этим Киев передал 75 человек представителям ЛНР, однако два человека также отказались возвращаться. На Украину отправились 16 человек.

В понедельник вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко сообщала, что Киев планирует передать республикам 306 человек. По ее словам, Петр Порошенко лично координировал работу всех ведомств, отвечающих за проведение обмена пленными.

Однако, как позже объяснил представитель Киева в гуманитарной группе Виктор Медведчук, цифра в 306 человек была пересмотрена в ходе переговоров, поскольку часть пленников из списка была освобождена из мест заключения ранее, а другая часть якобы отказалась возвращаться в народные республики.

В эфире радио Sputnik главный редактор интернет-издания "Политическая Россия" (Politrussia.ru), политический аналитик Руслан Осташко отметил, что это не соответствует действительности.

"Сам по себе факт обмена – это, безусловно, положительная тенденция. Однако удручает, что украинская сторона в очередной раз "подсыпала дегтя" в эту радостную новость, отказавшись обменивать некоторых пленных, сославшись на то, что якобы они сами не хотят участвовать в обмене, а хотят каких-то других процедур. Но на самом деле это полностью не соответствует действительности. Многие из этих людей находятся на связи с правозащитниками и передали свою позицию. Например, в списке на обмен находился Евгений Мефедов – российский гражданин, проходивший ранее по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года. Он сидел в украинской тюрьме, затем — под домашним арестом, сегодня его должны были обменять, но по версии украинской стороны, он отказался от обмена, что в корне неверно. Всех, у кого российские паспорта, отказались менять. То есть даже здесь украинская сторона пошла на шаги по подрыву этих положительных договоренностей", —  сказал Руслан Осташко.

 

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.

Комментировать
Сказано в эфире
Комментарии
6 пользователей оставили 7 комментариев
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
сергей горшков
Наверное, всё-таки "подлила" дёгтя, а не "подсыпала". Дёготь, кажется, жидкая субстанция. А в том, что украинская сторона сделает что то подобное, сомнений не было с самого начала.
20:56
27.12.2017
ОтветитьНе отвечать
Александр Комаров
Так наверно будут держать к качестве заложников при начале военных действий.
20:52
27.12.2017
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена