Аналитик: в процедуру обмена пленными украинская сторона "подсыпала дегтя"

В Донбассе завершился крупнейший обмен пленными. Как утверждает представитель Киева, часть пленников отказалась возвращаться в ДНР и ЛНР. Политический аналитик Руслан Осташко в эфире радио Sputnik отметил, что это не соответствует действительности.

В Донбассе состоялся самый масштабный обмен пленными между самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками и Киевом. В ДНР и ЛНР вернулось 238 человек, а на подконтрольную украинскому правительству территорию — 73.

При процедуре присутствовали уполномоченные по правам человека ДНР и ЛНР Дарья Морозова и Ольга Кобцева, а также представители Русской православной церкви и Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Обмен между Киевом и ДНР состоялся в Горловке, на этом настояла Морозова. Донецк передал 57 пленных, Киев —165. Один человек отказался возвращаться на Украину. Перед этим Киев передал 75 человек представителям ЛНР, однако два человека также отказались возвращаться. На Украину отправились 16 человек.

В понедельник вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко сообщала, что Киев планирует передать республикам 306 человек. По ее словам, Петр Порошенко лично координировал работу всех ведомств, отвечающих за проведение обмена пленными.

Однако, как позже объяснил представитель Киева в гуманитарной группе Виктор Медведчук, цифра в 306 человек была пересмотрена в ходе переговоров, поскольку часть пленников из списка была освобождена из мест заключения ранее, а другая часть якобы отказалась возвращаться в народные республики.

В эфире радио Sputnik главный редактор интернет-издания "Политическая Россия" (Politrussia.ru), политический аналитик Руслан Осташко отметил, что это не соответствует действительности.

"Сам по себе факт обмена – это, безусловно, положительная тенденция. Однако удручает, что украинская сторона в очередной раз "подсыпала дегтя" в эту радостную новость, отказавшись обменивать некоторых пленных, сославшись на то, что якобы они сами не хотят участвовать в обмене, а хотят каких-то других процедур. Но на самом деле это полностью не соответствует действительности. Многие из этих людей находятся на связи с правозащитниками и передали свою позицию. Например, в списке на обмен находился Евгений Мефедов – российский гражданин, проходивший ранее по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года. Он сидел в украинской тюрьме, затем — под домашним арестом, сегодня его должны были обменять, но по версии украинской стороны, он отказался от обмена, что в корне неверно. Всех, у кого российские паспорта, отказались менять. То есть даже здесь украинская сторона пошла на шаги по подрыву этих положительных договоренностей", — сказал Руслан Осташко.

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