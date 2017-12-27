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Мнение: "выковыривание" из Идлиба "ан-Нусры"* займет год

18:4127.12.2017
(обновлено: 18:42 27.12.2017)
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© AP Photo / Edlib News Network ENNБоевики террористической группировки Джебхат ан-Нусра на севере СирииБоевики террористической группировки Джебхат ан-Нусра на севере Сирии
© AP Photo / Edlib News Network ENN
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал главную антитеррористическую задачу в Сирии. Политолог Дмитрий Евстафьев в эфире радио Sputnik выразил мнение, что на разгром "Джебхат-ан-Нусры"* на территории Сирии потребуется меньше времени, чем на разгром ИГ*.

Главной антитеррористической задачей в Сирии является разгром боевиков террористической группировки "Джебхат-ан-Нусра"*, по данным Москвы, боевики получают помощь извне, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Сейчас, конечно, главной антитеррористической задачей является разгром также "Джебхат-ан-Нусры"*, – заявил Лавров на встрече с лидером блока сирийской оппозиции "Завтра Сирии" Ахмадом Джерба.

Боевики из вооруженной оппозиции Свободная сирийская армия
© AP Photo / Manu Brabo
Мнение: США хотят начать в Сирии партизанскую войну – но не получится
Лавров отметил, что сирийская армия вместе со своими союзниками при поддержке РФ "теснит нусровцев".

"Но они пока еще сопротивляются, в том числе, по нашим данным, за счет получения помощи извне. Но, как сказал наш президент, в случае рецидивов террористической активности мы будем активнейшими образом с помощью наших ВКС поддерживать действия сирийской армии. С этой целью было принято решение, оно опирается на межправсоглашение с Дамаском, о пунктах постоянного базирования российских вооруженных сил в Тартусе и Хмеймиме ", – добавил министр.

Политолог Дмитрий Евстафьев в эфире радио Sputnik выразил мнение, что на разгром "Джебхат-ан-Нусры"* на территории Сирии потребуется меньше времени, чем на разгром "Исламского государства"*.

"Во-первых, территория, которую занимает "Джебхат-ан-Нусра"* в Сирии гораздо меньше той, которую занимало ИГИЛ*. Во-вторых, качество условной пехоты у них всегда было ниже, как и качество штабного руководства по управлению войсками. Поэтому задача будет несколько легче. Тем не менее, это очень тяжелая задача, потому что за прошедшие годы "Джебхат-ан-Нусра"* смогла сформировать в Идлибе очень серьезные социальные позиции. Выковыривание из Идлиба "Джебхат-ан-Нусры"* займет, может быть, год", – сказал Дмитрий Евстафьев.

Вместе с тем он отметил, что количество спонсоров этой террористической организации сократилось.

"Я бы не стал особенно акцентировать роль США в поддержке именно "Джебхат-ан-Нусры"*, их влияние в Идлибе не было решающим. А вот радикальные исламистские режимы, в частности, определенные круги в Саудовской Аравии, участвовали в финансировании вооружения "Джебхат-ан-Нусры"*, причем очень интенсивно. Не думаю, что смена политического режима в Эр-Рияде серьезно повлияла на настроения той части саудовской элиты, которая сделала ставку на радикальный исламизм. Но я думаю, что количество спонсоров "Джебхат-ан-Нусры"* существенно сократилось за последнее время", – отметил политолог.

* Террористическая организация, запрещена в России

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