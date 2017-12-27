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Мнение: уход Мутко из оргкомитета ЧМ нацелен на "ликвидацию напряжения"

17:5527.12.2017
(обновлено: 17:57 27.12.2017)
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВиталий Мутко на открытии центра выдачи паспортов болельщиков ЧМ-2018 по футболуВиталий Мутко на открытии центра выдачи паспортов болельщиков ЧМ-2018 по футболу
© РИА Новости / Илья Питалев
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Председателем оргкомитета чемпионата мира по футболу 2018 года вместо Виталия Мутко станет Алексей Сорокин. Изменения в руководстве оргкомитета ЧМ-2018 в эфире радио Sputnik прокомментировал футбольный эксперт Андрей Малосолов.

Изменения в руководстве оргкомитета "Россия-2018" никак не скажутся на ходе подготовки к чемпионату мира по футболу, Виталий Мутко продолжит курировать подготовку регионов к турниру и координировать возведение необходимой инфраструктуры в должности вице-премьера РФ, говорится в пресс-релизе оргкомитета. 

Заместитель председателя правительства РФ, президент РФС Виталий Мутко на пресс-конференции по итогам исполкома Российского футбольного союза. 25 декабря 2017
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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"Наша цель остается неизменной – провести турнир на самом высоком организационном уровне для гостей и участников", – говорится в сообщении.

Ранее в среду вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что гендиректор оргкомитета чемпионата мира по футболу 2018 года Алексей Сорокин будет председателем оргкомитета ЧМ-2018, а он сосредоточится на работе в правительстве РФ.

"Сорокин будет выполнять функции и председателя оргкомитета, и нашего представителя в ФИФА. Работы еще много, но абсолютно уверен, что будет все подготовлено в срок", – цитирует Мутко "Р-Спорт"

Ранее Мутко заявил, что готов покинуть пост главы оргкомитета чемпионата мира-2018 по футболу, который пройдет в России, но это вопрос, по его словам, должны решать власти РФ.

Вывеска штаб-квартиры Международного олимпийского комитета в Лозанне
© РИА Новости / Антон Денисов
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Виталий Мутко был пожизненно отстранен от участия в Олимпиадах в любом качестве решением исполкома МОК 5 декабря, принятым на основе работы комиссий, которые перепроверяли допинг-пробы российских спортсменов с Олимпиады-2014 в Сочи. Позже Мутко заявил, что подал заявление в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне по поводу этого решения. 

Изменения в руководстве оргкомитета ЧМ-2018 в эфире радио Sputnik прокомментировал футбольный эксперт Андрей Малосолов.   

"Все мы понимаем, что когда бывший министр спорта, а ныне вице-премьер, отвечающий за весь спорт, пожизненно отстранен от всех олимпийских мероприятий, то до тех пор, пока суд или спортивный арбитраж в Лозанне не докажут его невиновность, Мутко в этой ситуации становится легкой жертвой и информационных, и политических атак. И с точки зрения восприятия чемпионата мира за рубежом, да и внутри России, безусловно, решение Мутко – абсолютно логичное. В любом случае этот шаг нацелен на некую ликвидацию напряжения вокруг нашего спорта",  – считает Андрей Малосолов.

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