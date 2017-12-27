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Политолог: независимость Каталонии – это "вопрос вечности"

17:4727.12.2017
(обновлено: 17:48 27.12.2017)
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© РИА Новости / Джорди БойшареуГорожане ожидают результатов внеочередных выборов в парламент КаталонииГорожане ожидают результатов внеочередных выборов в парламент Каталонии
© РИА Новости / Джорди Бойшареу
Каталонский парламент собирается подать иск из-за введения прямого правления Мадрида в автономном сообществе. Политолог Владимир Брутер в эфире радио Sputnik назвал основную, по его мнению, проблему в отношениях между центральными властями и Барселоной.

Предвыборный баннер с изображением бывшего председателя правительства Каталонии Карлеса Пучдемона и лидера Национальной ассоциация Каталонии Жорди Санчеса в Барселоне. 21 декабря 2017
© РИА Новости
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Постоянный совет парламента Каталонии принял решение оспорить в Конституционном суде решение сената Испании о применении испанским правительством 155 статьи конституции, что позволило ввести прямое правление центральных властей в автономном сообществе.

Инициатором выступили представители коалиции "Вместе за да", сообщается на сайте парламента. Это была крупнейшая фракция в предыдущем составе законодательного органа, у которой было 62 мандата из 135. Инициативу поддержали члены совета от коалиции "Да, это возможно" (Podemos), против выступила член от радикальной левой партии "Кандидатура народного единства", так как не признает компетенцию Конституционного суда. Представители "Граждан", соцпартии и Народной партии также голосовали против, поскольку не согласны с иском.

Постоянный совет был создан при предыдущем составе парламента и продолжает функционировать в переходный период – вплоть до формирования нового состава законодательного органа. В настоящее время в него входят 22 парламентария, совет возглавляет спикер предыдущего состава парламента Карме Форкадель.

Ранее иск по поводу вмешательства центральных властей в управление Каталонией и отставки женералитета подала в КС коалиция En Comú Podem (Podemos).

Мужчина голосует на избирательном участке на внеочередных выборах в парламент Каталонии
© РИА Новости / Джорди Бойшареу
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Выборы состоялись 21 декабря. Несмотря на то, что первое место на них заняла центристская партия "Граждане", отстаивающая территориальную целостность Испании, трем политическим силам ("Вместе за Каталонию", "Левые республиканцы Каталонии" и "Кандидатура народного единства") удалось вместе получить абсолютное большинство – 70 депутатских мест из 135.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер считает, что проблема в данном случае заключается вовсе не в том, что Каталония стремится к независимости.

"На мой взгляд, ситуация в Испании не может разрешиться без широкого общественного договора, который включает в себя договор политических партий и регионов. Одно дело, когда это проблема Каталонии, а другое дело, что подобные проблемы в той или иной степени свойственны и Стране Басков, и Наварре, и Валенсии, и Канарским островам. Закрывать глаза на это испанские власти не должны. Но они пытаются решить все эти проблемы за счет давления из центра, пытаются пересажать в тюрьмы активистов Каталонии, что вообще, на мой взгляд, для Евросоюза должно быть предельно неприемлемо. Поэтому, мне кажется, проблема не в независимости Каталонии. Независимость Каталонии, как и все такие вопросы, это вопрос вечности. В конечном итоге ведь никто не говорит, что Каталония должна стать независимой, допустим, в 2018 году. Вопрос в том, что между Каталонией и центром не существует диалога", – сказал Владимир Брутер в эфире радио Sputnik.

По его мнению, Евросоюз вполне мог оказать помощь в решении проблемы, но только при одном условии.

"ЕС сейчас вынужденно держит паузу, потому что не имеет никакого правильного решения и никакого правильного подхода. Для европейцев очень грустно констатировать этот факт. Но, на мой взгляд, он очень наглядно показывает, что все разговоры европейцев о принципах вообще ничего не стоят. Принципы ими прописаны для того, чтобы пользоваться ими, когда они сами этого пожелают. И все эти ситуации – с Испанией, с Польшей, и с референдумом в Полинезии, и ситуация на Корсике, и на острове Майотта – являются частью одной цепи. Все это показывает слабость того Евросоюза, который был создан, и всю его бесперспективность. Для того чтобы ЕС мог поучаствовать в решении каталонской проблемы, ему нужно было с самого начала быть другим. А другим он не хотел стать, да и не мог", – считает политолог.

Участники акции у здания парламента Каталонии в поддержку провозглашения независимости. 27 октября 2017
© AP Photo / Emilio Morenatti
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Первого октября в Каталонии состоялся так называемый референдум о независимости, который не признало испанское правительство и Конституционный суд страны. 27 октября, основываясь на результатах этого референдума, каталонский парламент, где абсолютное большинство было у партий, поддерживающих отделение от Испании, провозгласил независимость. После этого Мадрид ввел прямое правление в автономном сообществе, отстранил женералитет, распустил парламент и назначил новые выборы.

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Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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willytheking
Прямо в точку и сказал. С такими пучдемонами и наперсточниками из ес бедные каталонцы к независимости будут идти вечность, потому, что пучдемон будет вести по кругу. А круг этот нарисуют бюррократы из ес.
19:12
27.12.2017
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