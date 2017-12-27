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Эксперт назвал возможные причины потери связи со спутником "Ангосат"

17:2427.12.2017
(обновлено: 17:27 27.12.2017)
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© РИА Новости / Олег УрусовПерейти в фотобанкПуск Ракеты-носителя Протон-М со спутником ГлонассПуск Ракеты-носителя Протон-М со спутником Глонасс
© РИА Новости / Олег Урусов
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Разработавшая ангольский спутник "Ангосат" РКК "Энергия" признала потерю связи с аппаратом. Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.

С борта первого ангольского спутника "Ангосат-1" перестала поступать телеметрия, сообщил РИА Новости источник в космической отрасли.

"Разгонный блок "Фрегат" с ангольским спутником штатно вышел на связь после первого витка по орбите Земли, все системы работали штатно, но позже связь пропала, и телеметрия перестала поступать", – отметил собеседник агентства.

Вывоз ракеты-носителя Союз-2.1б на стартовый комплекс космодрома Восточный
© Фото : страница ГК "Роскосмос" в Facebook
Представитель "Роскосмоса" рассказал о расследовании аварии с "Фрегатом"
По его словам, спутник, скорее всего, признают неработоспособным, если он не сможет раскрыть солнечные батареи и не удастся перезагрузить бортовой компьютер. 

Разработавшая ангольский спутник "Ангосат" РКК "Энергия" признала потерю связи с аппаратом, сообщает предприятие. Отмечается, что в настоящее время специалисты анализируют имеющуюся телеметрию "для устранения нештатной ситуации – ведется работа по восстановлению связи".

Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт в эфире радио Sputnik выразил мнение, что шансы на это пока есть.

"Шансы есть, и такая вероятность существует, и это не просто некий оптимизм. Такое уже бывало, когда поначалу возникали трудности с тем, чтобы ввести в эксплуатацию космический аппарат, в частности спутники связи. Так что нужно, конечно, пробовать и пытаться найти способы все-таки запустить системы этого спутника. Хотя начало, конечно, неприятное – это факт", – сказал Натан Эйсмонт.

Вместе с тем, отметил он, прошел успешный старт ракеты "Зенит".

""Зенит" – это носитель, разработанный еще в Советском Союзе при серьезном участии Украины. То, что удалось вновь задействовать этот носитель – это, конечно, серьезное достижение в условиях сложившихся отношений с Украиной. Без сотрудничества с разработчиками запуск был бы невозможен. Операция по запуску прошла замечательно: и "Фрегат" сработал, и "Зенит" сработал, ангольский спутник оказался на орбите. Но с самим спутником произошли какие-то неприятности. Но спутники – это доля ответственности других компаний. На самом деле спутник "Ангосат-1" – это некая версия спутника "Ямал". Эти спутники успешно запускались и работают на орбите. Что сейчас произошло – трудно точно сказать. Такого рода случаи бывали, когда проблема касается математического обеспечения на борту. Может быть, сказался заметный перерыв между запусками "Ямала", а может, имел какие-то последствия процесс перехода с одной команды управленцев на другую. В общем, здесь скорее – трудности организационного плана", – считает эксперт.

Ракета-носитель "Зенит-3Ф" стартовала с космодрома Байконур накануне вечером. После восьми минут полета от нее отделился разгонный блок "Фрегат", который в среду утром, в 06:55 по московскому времени, вывел спутник на расчетную орбиту. После выхода "Фрегата" из радиотени с ним прошел успешный сеанс связи. Телеметрия с разгонного блока поступала. Выходить на связь "Фрегат" мог, только находясь в прямой радиовидимости с территории России.

"Ангосат-1" должен был обеспечивать вещание на территорию Анголы и всего Африканского континента.

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