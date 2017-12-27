Эксперт о сделке по С-400: Турция ищет на рынке вооружений самое лучшее

Турция купила у России четыре дивизиона С-400 за $2,5 миллиарда, сообщили СМИ. Эксперт Центра стратегической конъюнктуры Олег Пономаренко в эфире радио Sputnik высказал мнение, что Анкара пытается создать прецедент в военно-техническом сотрудничестве.

Турция купила у России четыре дивизиона С-400 на 2,5 миллиарда долларов, сообщил генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов в интервью газете "Коммерсант".

По его словам, министерства финансов России и Турции завершили переговоры о предоставлении Москвой кредита на покупку С-400. "Осталось только утвердить финальные документы. Могу сказать, что 45% общей суммы контракта они выплачивают в качестве аванса, 55% – российские кредитные средства. Первые поставки планируем начать в марте 2020 года", – добавил Чемезов.

Москва и Анкара подписали в середине сентября договор о поставках комплексов С-400. Этот контракт раскритиковали в НАТО, заявив, что решение Турции помешает ей стать частью единой системы противовоздушной обороны альянса.

В Анкаре отметили, что сделка не угрожает альянсу, и объяснили, что обратились к Москве, поскольку не смогли получить аналогичные системы ПВО от стран НАТО. В Кремле заявили, что "ни у кого нет права критиковать Россию и Турцию за военно-техническое сотрудничество".

В эфире радио Sputnik эксперт Центра стратегической конъюнктуры Олег Пономаренко высказал мнение, что Турция пытается создать прецедент в военно-техническом сотрудничестве.

"Турция выбрала модель, которой следует несколько крупных стран (прежде всего, Индия) – она пытается искать на рынках вооружения все самое лучшее и получать это вооружение как бы с двух сторон, из двух "блоков". Таким образом, Турция пытается создать прецедент в военно-техническом сотрудничестве, чтобы в дальнейшем подстегнуть свою собственную оборонную промышленность. А для России эта сделка – конечно, прорыв. Хотя на самом деле Турция не могла ничего аналогичного приобрести у кого-либо еще. Я думаю, что именно приобретение комплексов С-400 – это шаг Турции в направлении независимости от тех стран, которые являются ее союзниками на текущем этапе, но поведение которых может измениться в ближайшей или в среднесрочной перспективе", – сказал Олег Пономаренко.

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