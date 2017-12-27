"С Россией так нельзя". Эксперт об ограничениях для США по ДОН

В МИД прокомментировали ограничения для США в рамках Договора по открытому небу. Военный политолог Андрей Кошкин в эфире радио Sputnik отметил, что США получают от России отпор, к которому не привыкли.

Решение России ввести с 1 января ограничения для США по Договору по открытому небу (ДОН) является ответной мерой на аналогичные действия Вашингтона, заявил РИА Новости директор департамента Северной Америки МИД РФ Георгий Борисенко.

"Это ответная мера", – пояснил российский дипломат.

Ранее военно-дипломатический источник сообщил агентству, что Россия ограничит количество аэродромов, которые можно использовать американским самолетам-наблюдателям согласно ДОН.

Как сообщило в сентябре издание Wall Street Journal, американские власти готовятся объявить о введении ограничений на полеты российских военных самолетов над США в рамках ДОН. В частности, возможно введение ограничений на полеты над Аляской и Гавайями.

В Кремле призвали США выдвигать любые претензии в рамках договора в строгом соответствии с документом.

В эфире радио Sputnik военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин отметил, что США получают от России отпор, с которым им трудно смириться.

"Мы сегодня являемся свидетелями того, как США стараются по всем направлениям спровоцировать Россию на действия, которые якобы можно трактовать как "агрессию". Они опять обратились к Договору по открытому небу – запрещают полеты, ограничивают наш контроль. Хотя все это расписано в соответствующих документах. Мы просто вынуждены отвечать симметрично на подобного рода происки. На сегодняшний день Соединенные Штаты впервые, наверное, столкнулись с противодействием своей позиции. Так принято в международных отношениях. Просто США, привыкшие все диктовать, унижать другие государства, столкнулись с тем, что не всем это нравится. Россия показывает, что с ней так поступать нельзя", – сказал Андрей Кошкин.

Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года представителями 23 государств-членов ОБСЕ. Россия ратифицировала договор в мае 2001 года. Участники договора могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.

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