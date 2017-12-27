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Мнение: США хотят начать в Сирии партизанскую войну – но не получится

13:3127.12.2017
(обновлено: 14:06 27.12.2017)
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© AP Photo / Manu BraboБоевики из вооруженной оппозиции Свободная сирийская армияБоевики из вооруженной оппозиции Свободная сирийская армия
© AP Photo / Manu Brabo
Начальник российского Генштаба Валерий Герасимов обвинил США в подготовке боевиков на своих базах в Сирии. Политолог Сергей Судаков в эфире радио Sputnik высказал мнение, что США не могут смириться с убедительной победой РФ над терроризмом в Сирии.

Боевики, ранее воевавшие за ИГ*, проходят подготовку на американской базе Ат-Танф на юге Сирии. Об этом рассказал начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов в интервью газете "Комсомольская правда"

Он напомнил, что недавно телеканал Би-би-си сообщил об эвакуации боевиков из Ракки. Так, курды вывезли 400 человек под прикрытием американцев в лагерь Шаддади на северо-востоке Сирии.

Российские военные обеспечивают безопасную доставку гумпомощи в пригород Дамаска, Сирия. 12 ноября 2017
© Фото : Российский центр по примирению враждующих сторон в Сирии
Политолог: американцы "просто так" из Сирии не уйдут
"Это подконтрольная курдам территория, и там также находится американская база. Кроме того, в лагерь Шаддади прибыло еще порядка 800 человек с восточного берега Евфрата, из района, где курды наступали… Это фактически – ИГИЛ*", – отметил Герасимов.

"Мы думаем, где-то 750 боевиков сейчас находится в Шаддади и порядка 350 – в Эт-Танфе", – добавил начальник Генштаба.

По его словам, после переподготовки группировки боевиков берут другие названия, но их цель остается прежней – дестабилизация обстановки в стране.

Политолог, американист, профессор Академии военных наук Сергей Судаков в эфире радио Sputnik высказал мнение, что США не могут смириться с убедительной победой России над терроризмом в Сирии.

"Мы в России называем тех, кто лишает жизни ни в чем не повинных людей, террористами. А США очень часто подобных лиц называют либо "умеренной оппозицией", либо повстанцами. И сегодня мы вполне можем говорить о том, что Соединенные Штаты вкладывают очень серьезные средства в создание полноценных "отрядов противодействия", при помощи которых планируется совершить в Сирии, условно говоря, "матч-реванш". Руководство США не может смириться с тем, что Россия одержала очень убедительную победу в Сирии и укрепила свои позиции на Ближнем Востоке. Огромнейший пояс государств, с которыми, казалось бы, невозможно одновременно быть в нормальных отношениях: Израиль, Иран, Саудовская Аравия, Сирия, Турция – но России это удалось", – отметил Сергей Судаков.

По его мнению, США надеются перевести сирийский кризис в стадию длительной партизанской войны – но вряд ли у них это получится. 

"Чтобы постоянно создавать очаги напряженности, Соединенные Штаты в подконтрольных им зонах будут вкладывать деньги в подготовку все новых и новых боевиков. Это им нужно для того, чтобы расшатывать ситуацию, чтобы наша победа над терроризмом не была окончательной, чтобы войти в стадию длительной партизанской войны. Но раз у нас есть эти сведения, раз наша военная разведка работает неплохо, я полагаю, что эти террористы тоже найдут свое", – заключил Сергей Судаков.  

 *Террористическая организация, запрещенная в России.

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