Мнение: США хотят начать в Сирии партизанскую войну – но не получится

Начальник российского Генштаба Валерий Герасимов обвинил США в подготовке боевиков на своих базах в Сирии. Политолог Сергей Судаков в эфире радио Sputnik высказал мнение, что США не могут смириться с убедительной победой РФ над терроризмом в Сирии.

Боевики, ранее воевавшие за ИГ*, проходят подготовку на американской базе Ат-Танф на юге Сирии. Об этом рассказал начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов в интервью газете "Комсомольская правда".

Он напомнил, что недавно телеканал Би-би-си сообщил об эвакуации боевиков из Ракки. Так, курды вывезли 400 человек под прикрытием американцев в лагерь Шаддади на северо-востоке Сирии.

"Это подконтрольная курдам территория, и там также находится американская база. Кроме того, в лагерь Шаддади прибыло еще порядка 800 человек с восточного берега Евфрата, из района, где курды наступали… Это фактически – ИГИЛ*", – отметил Герасимов.

"Мы думаем, где-то 750 боевиков сейчас находится в Шаддади и порядка 350 – в Эт-Танфе", – добавил начальник Генштаба.

По его словам, после переподготовки группировки боевиков берут другие названия, но их цель остается прежней – дестабилизация обстановки в стране.

Политолог, американист, профессор Академии военных наук Сергей Судаков в эфире радио Sputnik высказал мнение, что США не могут смириться с убедительной победой России над терроризмом в Сирии.

"Мы в России называем тех, кто лишает жизни ни в чем не повинных людей, террористами. А США очень часто подобных лиц называют либо "умеренной оппозицией", либо повстанцами. И сегодня мы вполне можем говорить о том, что Соединенные Штаты вкладывают очень серьезные средства в создание полноценных "отрядов противодействия", при помощи которых планируется совершить в Сирии, условно говоря, "матч-реванш". Руководство США не может смириться с тем, что Россия одержала очень убедительную победу в Сирии и укрепила свои позиции на Ближнем Востоке. Огромнейший пояс государств, с которыми, казалось бы, невозможно одновременно быть в нормальных отношениях: Израиль, Иран, Саудовская Аравия, Сирия, Турция – но России это удалось", – отметил Сергей Судаков.

По его мнению, США надеются перевести сирийский кризис в стадию длительной партизанской войны – но вряд ли у них это получится.

"Чтобы постоянно создавать очаги напряженности, Соединенные Штаты в подконтрольных им зонах будут вкладывать деньги в подготовку все новых и новых боевиков. Это им нужно для того, чтобы расшатывать ситуацию, чтобы наша победа над терроризмом не была окончательной, чтобы войти в стадию длительной партизанской войны. Но раз у нас есть эти сведения, раз наша военная разведка работает неплохо, я полагаю, что эти террористы тоже найдут свое", – заключил Сергей Судаков.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!