Аналитик: есть факторы, которые помешают США закрепиться в Сирии

Около тысячи боевиков ИГ* продолжают воевать в Ираке и Сирии, заявил представитель возглавляемой США коалиции. Эта коалиция сражается против террористов менее эффективно, чем РФ и ее союзники, отметил в эфире радио Sputnik аналитик Никита Мендкович.

Около тысячи боевиков "Исламского государства"* продолжают воевать в Ираке и Сирии, заявил представитель международной коалиции полковник Райан Диллон.

Военный отметил, что ранее, по оценкам коалиции, в Сирии и Ираке находилось менее трех тысяч боевиков ИГ*. "Но согласно последней оценке, которую мы получили сегодня, на территории Сирии и Ирака их находится около тысячи", – приводит слова Диллона портал Military.com.

Ранее спецпредставитель президента США по борьбе с ИГ* Бретт Макгерк оценивал численность террористов в три тысячи человек.

Президент России Владимир Путин отдал 11 декабря приказ о выводе значительной части российской группировки войск из Сирии в связи с разгромом ИГ* в этой стране. Позже президент США Дональд Трамп объявил о почти полном освобождении захваченной террористами территории в Сирии и Ираке, в то же время он пообещал оставить в этих странах американское военное присутствие.

Глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в эфире радио Sputnik отметил, что в ходе борьбы с ИГ* Россия и ее союзники показали заметно большую эффективность, чем западная коалиция.

"В основном война в Ираке и Сирии против ИГ*, конечно, уже закончена. Большинство крупных населенных пунктов и значимых транспортных узлов освобождены от боевиков данной террористической организации, в связи с чем возникла возможность вывести из Сирии большую часть контингента российских ВКС. Проблемной остается ситуация в Ираке, где достаточно слаба национальная армия, а западная коалиция с задачами борьбы с терроризмом справляется не вполне. Когда сирийские войска при поддержке России освобождали огромные территории, западная коалиция совместно с иракскими войсками и, частично, со своими курдскими союзниками продвигалась крайне медленно", – напомнил Никита Мендкович.

По его мнению, США попытаются закрепить свое военное присутствие в Сирии – но если мирный процесс там будет продолжен, их войскам придется уйти.

"На текущий момент, по некоторым данным, на территории Сирии без какого бы то ни было официального статуса находятся 15 американских военных объектов. Они, судя по всему, надеются закрепиться на длительный срок и в Сирии, и в Ираке, откуда несколько лет назад по просьбе иракского правительства они вынуждены были уйти. Сейчас они хотят воспользоваться ситуацией борьбы с терроризмом и создать в регионе постоянное военное присутствие, чтобы не допустить усиления там позиций Ирана, Турции и России", – сказал Никита Мендкович.

Помешать реализации этих планов, по его словам, могут несколько факторов.

"Я думаю, что ключевыми факторами будут два. Первый – это развитие военной ситуации, и второй – развитие ситуации политической. Если в Сирии будет успешно проходить мирный процесс, в частности в виде инициированного Россией Конгресса сирийского национального диалога, то американцам придется покинуть территорию республики, поскольку их присутствие потеряет уже какие бы то ни было основания", – полагает Никита Мендкович.

*Террористическая организация, запрещенная в России.