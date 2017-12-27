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Мнение: действия США в отношении договора по открытому небу настораживают

09:5827.12.2017
(обновлено: 10:48 27.12.2017)
024141
© Фото : Минобороны РФНаблюдательные полеты по Договору по открытому небуНаблюдательные полеты по Договору по открытому небу
© Фото : Минобороны РФ
Россия ответит США на ограничения действия договора по открытому небу, сообщил информированный источник. Свое мнение о том, почему Вашингтон ограничивает действие договора, высказал в эфире радио Sputnik политолог Кирилл Коктыш.

Самолет наблюдения США OC-135B
© Фото : U.S. Air Force / Josh Plueger
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Россия сократит с 1 января 2018 года число аэродромов, которые США разрешено использовать согласно договору по открытому небу, сообщил РИА Новости военно-дипломатический источник.

"Речь идет о приведении перечня аэродромов в соответствие с договором. Такой шаг является зеркальным в ответ на заявленные США меры в отношении России, которые также планируется ввести с января", – сказал источник.

Собеседник агентства пояснил, что имеется в виду намерение США закрыть для российских наблюдателей воздушное пространство над Аляской, Гавайями, а также ограничить дальность полетов.

В сентябре издание The Wall Street Journal сообщило, что американские власти готовятся объявить о введении ограничений на полеты российских военных самолетов над США в рамках договора по открытому небу. В частности, это может коснуться полетов над Аляской и Гавайями. По данным газеты, подготовка ограничений на полеты над территорией США стала ответом американских властей на ужесточение правил полетов над Калининградом. По информации WSJ, в рамках договора по открытому небу дальность разведывательного полета может составлять до 5,5 тысячи километров, в то время как над Калининградом Россия ограничила их дальность до 500 километров.

Американские истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35 Lightning II
© Flickr / Lockheed Martin
Политолог о Договоре по открытому небу: США приходится действовать хитро
Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года представителями 23 государств – членов ОБСЕ. Россия ратифицировала документ в мае 2001 года. Участники договора могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.

Член совета Ассоциации политических экспертов и консультантов, доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш в эфире радио Sputnik назвал инициированное Вашингтоном ограничение действие договора настораживающим фактором. 

"Пик конфронтации между США и Россией еще не пройден, он будет после доклада их министра финансов, когда мы поймем, какие санкции США введут против России. До этого мы еще не на пути к разрядке. Договор по открытому небу предоставляет возможность взаимного контроля ядерных и других площадок. Если страна начинает инициативно ограничивать доступ другой страны, то, возможно, она делает что-то в нарушение договоров – речь может идти о глобальной безопасности. Соответственно, вопрос не в том, отменено или скорректировано количество аэродромов в рамках договора, а в том, что будет происходить на тех аэродромах, которые закрыты для наблюдения. Это настораживающий фактор", – сказал Кирилл Коктыш.

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