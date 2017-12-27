"Огромный подарок семьям". Политолог об обмене пленными на Украине

Виктор Медведчук, патриарх Кирилл, Александр Захарченко и Леонид Пасечник во время заявления по итогам встречи в Москве по вопросу обмена пленными в Донбассе

Виктор Медведчук, патриарх Кирилл, Александр Захарченко и Леонид Пасечник во время заявления по итогам встречи в Москве по вопросу обмена пленными в Донбассе

27 декабря должен произойти обмен пленными между Киевом и самопровозглашенными республиками Донбасса. Свое мнение о том, почему такой обмен не произошел раньше, в эфире радио Sputnik высказал политолог Александр Дудчак.

Спецпредставитель ОБСЕ в контактной группе по Украине Мартин Сайдик заявил, что приветствует договоренность об обмене пленными между Киевом и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР), говорится в заявлении на сайте ОБСЕ.

В понедельник предстоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл встретился в Даниловом монастыре с лидерами ДНР и ЛНР и лидером общественного движения "Украинский выбор – право народа" Виктором Медведчуком. По итогам было объявлено, что обмен пленными в Донбассе состоится 27 декабря – Киев передаст самопровозглашенным республикам 306 человек, а они, в свою очередь, передадут 74 человека. Глава ДНР заявил, что обмен пленными пройдет ориентировочно в 13.00 мск.

"Я искренне приветствую тот факт, что стороны договорились об обмене удерживаемыми лицами 27 декабря 2017 года. Это является тем важным шагом, которого так ждали как заключенные, так и их семьи. Данный гуманитарный жест имеет еще большее символическое значение в период рождественских и новогодних праздников", – говорится в сообщении.

Сайдик призвал стороны обеспечить достойные условия и выразить уважение к каждому человеку, подлежащему обмену.

Глава ДНР Александр Захарченко заявил, что подписал указ о помиловании пленных, которые находятся на территории республики и готовятся к передаче украинской стороне.

По его словам, обмен – это только первый этап, дальнейшую работу в этом направлении будут вести во время переговоров в Минске.

Остальные пункты Минских соглашений пока не выполняются, отметил в эфире радио Sputnik политолог Александр Дудчак.

"Хорошо, что это все-таки случилось. Раньше этого не делали хотя бы потому, что выполнение этого шага предполагает продолжение выполнения Минских соглашений, Киеву нужно было бы выполнять и остальные пункты. На сегодняшний день они совершенно не выполняются, озвученное перемирие тоже не соблюдается. Обмен пленными – это будет огромный подарок семьям вернувшихся людей. Но дальше, думаю, стоит ожидать того, что на территории Украины, подконтрольной Киеву, будут продолжаться репрессии, будут отлавливать людей, проявляющих несогласие с нынешней властью. Сейчас там планируется принятие закона, ограничивающего поведение людей в соцсетях и в общественной жизни, планируется принятие жестких репрессивных мер. Наверное, поводы для обмена, к сожалению, еще будут", – предположил Александр Дудчак.

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