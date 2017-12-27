Политолог: американцы "просто так" из Сирии не уйдут

Начальник российского Генштаба Валерий Герасимов обвинил США в подготовке боевиков на своих базах в Сирии. Ситуацию в эфире радио Sputnik прокомментировал политолог Илдус Ярулин.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил, что США располагают в Сирии военными базами, где проходят боевую подготовку боевики, ранее воевавшие за ИГ*.

Как сообщил Герасимов в интервью газете "Комсомольская правда", боевики проходят подготовку на базе Ат-Танф на юге Сирии. К тому же 400 человек были вывезены в лагерь Шаддади на северо-востоке Сирии.

"Это подконтрольная курдам территория, и там также находится американская база. Кроме того, в лагерь Шаддади прибыло еще порядка 800 человек с восточного берега Евфрата, из района, где курды наступали… Это фактически – ИГИЛ*", – отметил Герасимов.

По его словам, после подготовки террористы ИГ* "перекрашиваются, берут другое название – "Новая сирийская армия" и другие". Главная задача боевиков – дестабилизация обстановки.

Доктор политических наук, профессор Тихоокеанского государственного университета Илдус Ярулин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что США с помощью боевиков будут пытаться удержаться в Сирии.

"Мы знаем, как все это делалось, и в Афганистане в свое время – американцы там всегда подкармливали тех, кто воевал с советской армией. И сейчас они пытаются удержаться на Ближнем Востоке. Если американцы оттуда уйдут, это будет признанием их поражения практически на всем Ближнем Востоке. Поэтому они будут пытаться как-то "держать занозу" в теле многострадальной Сирии, они просто так не уйдут", – считает Илдус Ярулин.

По его мнению, в методах, которые избрали США, кроется опасность и для них самих.

"Проблема в Сирии пока не решена окончательно, и американцы еще могут там что-то предпринять в рамках противостояния с Россией. Они всегда готовили и будут готовить террористов, чтобы выступать против сирийского правительства. Но потом это аукается самим же американцам. Они выводов не делают. Поддерживая террористов, они готовят тех людей, которые потом могут нанести вред самим США", – полагает Илдус Ярулин.

*Террористическая организация, запрещенная в России.