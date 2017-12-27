Политика или выгода: эксперт предположил, будет ли Киев покупать газ в РФ

В "Нафтогазе Украины" назвали преимущества прямой покупки газа у России. Свое мнение о том, означает ли это возвращение Киева к российским энергоносителям, в эфире радио Sputnik высказал политолог Сергей Козлов.

Украина получила возможность закупать российский газ по рыночной цене без переплаты за транспортировку. Об этом заявил коммерческий директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко, комментируя судебное решение Стокгольмского арбитража по иску "Газпрома", передает РИА Новости Украина.

Ранее Стокгольмский арбитраж обязал украинскую компанию закупать у российской стороны не менее пяти миллиардов кубометров газа в год. Кроме того, "Нафтогаз", начиная с 2018 года, должен будет выплатить "Газпрому" 2 млрд долларов задолженности за поставки газа.

Витренко отметил, что прямые поставки из России выгодны для Украины. "Если мы покупаем этот газ у Словакии, Польши или Венгрии, то рыночная цена Словакии включает подходящую стоимость транспортировки с немецкого ликвидного рынка-хаба в Словакию. То есть эта цена в Словакии немного выше цены в Германии. Сейчас у нас появляется возможность покупать газ в России по цене чуть ниже", – заявил Витренко в эфире "Громадське.ТВ"

Однако на решение о покупке газа у "Газпрома" могут повлиять политические факторы, считает топ-менеджер. "Отдельный вопрос, будем ли покупать или не будем, потому что кроме цены есть еще другие аспекты, мы все прекрасно понимаем, политика, война…" – сказал Витренко.

Кандидат исторических наук, политолог, декан факультета политики и международных отношений Сибирского института управления Сергей Козлов в эфире радио Sputnik согласился с предположением, что политика в данном случае может взять верх над экономикой.

"Получение возможности покупать российский газ по рыночной цене не означает, что Украина этой возможностью воспользуется. Необходимо иметь в виду, что в украинском обществе антироссийские настроения очень сильны. И руководство страны постоянно педалирует тему независимости от поставок российского газа. Поэтому вероятность того, что эти поставки будут осуществлены, с моей точки зрения, не очень велика. Они будут муссировать тему реверса, "избавления от газовой зависимости" от России и возможностей идти в Европу – в том числе, переплачивая за российский газ, который они получают по реверсу", – отметил Сергей Козлов.

Ранее в "Нафтогазе" объявили о победе по иску против "Газпрома". По утверждению украинской компании, суд полностью отверг требования российской компании по условию take or pay ("бери или плати", – ред.) на 56 млрд долларов. Кроме того, арбитраж снизил на 27% (до 352 долларов за тысячу кубометров) формулу цены на газ начиная с 2014 года.

В свою очередь, в "Газпроме" заявили, что Стокгольмский суд признал действующими основные положения контракта и удовлетворил большую часть требований российской стороны. В компании отметили, что арбитраж подтвердил действие правила "бери или плати" до окончания контракта и постановил, что к соглашению не должны применяться ни европейское, ни украинское антимонопольные законодательства.

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