Нагнетание вражды. Украинский политик о биометрическом контроле на границе

Украина запускает систему биометрического контроля для россиян. В эфире радио Sputnik украинский политик Владимир Олейник высказал мнение, что действия Киева направлены на максимальное осложнение двусторонних отношений.

На Украине на основных пунктах пропуска украинско-российской границы 26 декабря запускается система биометрического контроля. Об этом украинским СМИ заявил пресс-секретарь государственной пограничной службы Украины Олег Слободян. По его словам, мобильные комплексы пока будут использовать в тестовом режиме на разных участках границы. За это время власти должны подготовиться к полномасштабному запуску системы.

На прошлой неделе в аэропорту Киева представили систему фиксации биометрических данных иностранцев и лиц без гражданства. Глава МВД Арсен Аваков заявил, что она заработает на 157 основных пунктах пропуска на границе с 1 января 2018 года.

Все КПП уже оборудованы необходимыми устройствами. Биометрический контроль предполагает сбор отпечатков пальцев.

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении этой системы в конце августа 2017-го. Он также поручил обновить перечень государств миграционного риска, внеся в него Россию. Иностранцы должны будут заранее информировать украинские власти о планах посетить страну.

В российском МИД указывали, что эта норма не соответствует соглашению между двумя государствами о безвизовых поездках граждан.

Как заявлял первый зампред комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич, Москва примет ответные меры.

В эфире радио Sputnik украинский политик, правозащитник Владимир Олейник высказал мнение, что действия украинских властей направлены на максимальное осложнение двусторонних отношений.

"Все эти действия – в русле той политики, которую проводит украинская власть – ухудшить отношения России и Украины. Статистика показывает, что в прошлом году, например, в сторону России было около четырех миллионов пересечений границы украинцами, а в сторону Украины границу пересекли около миллиона россиян. Но не на заработки они приезжали. На Украине россияне не заняты в строительстве, на сельскохозяйственных работах. Они, как правило, приезжают к родным, близким людям – ведь есть определенные события: свадьбы, похороны и так далее. А в этом году Россию прибыло уже в два раза больше украинцев, и в основном – на заработки. Поэтому можно говорить, что украинская власть хочет поссорить два братских народа, усложнить их отношения, проводить унизительные процедуры в отношении граждан России, рассчитывая на то, что будут приняты ответные меры в отношении граждан Украины. Это нагнетание вражды и максимальной ненависти друг к другу. И тогда киевской власти будет легче проводить антироссийскую политику", — сказал Владимир Олейник.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.



У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!