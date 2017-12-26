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Военный эксперт: высокоскоростной БПЛА – разработка, опережающая время

18:2926.12.2017
(обновлено: 18:32 26.12.2017)
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкБеспилотный летательный аппаратБеспилотный летательный аппарат
© РИА Новости / Илья Питалев
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В России создадут высокоскоростной беспилотник самолетного типа, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе. Военный эксперт Александр Жилин в эфире радио Sputnik оценил перспективу реализации проекта.

Объединенное конструкторское бюро (ОКБ) имени Симонова получило контракт от Минобороны России на выполнение аванпроекта по созданию перспективного высокоскоростного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) самолетного типа, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.

"В рамках проекта предполагается создание тяжелого БЛА массой порядка 4-5 тонн, который будет летать со скоростью 750-950 километров в час. Он должен быть оснащен турбореактивным двигателем, обеспечивающим беспилотному аппарату скорости полета, по крайней мере, вдвое превышающие скорости винтовых беспилотников аналогичного класса", – сказал собеседник агентства.

Беспилотный летательный аппарат (БЛА)
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Расположенное в Казани ОКБ имени Симонова, именовавшееся ранее ОКБ "Сокол", в настоящее время занято разработкой тяжелого БПЛА близкой размерности "Альтаир" в рамках темы "Альтиус". Это средневысотный аппарат большой продолжительности полета, которая будет достигать 48 часов.

Как сообщил РИА Новости ведущий российский эксперт в области беспилотных систем Денис Федутинов, если создаваемый в рамках реализации проекта "Альтиус" аппарат "Альтаир" нередко сравнивали с американским БПЛА Reaper, то в случае с новым беспилотником, по-видимому, будет уместна аналогия с БПЛА Avenger.

В эфире радио Sputnik военный эксперт, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин высказал мнение, что это будет разработка, опережающая свое время.

"Перспектива реализации высокоскоростного беспилотника высока – средства есть, технологические возможности есть, научные достижения тоже есть. Хотел бы обратить внимание, что руководство страны, занимаясь проблемами обороны, делает ставку на высокоточные и неуязвимые носители. А это значит, что если кому-то взбредет в голову применять против нас, в том числе, ядерное оружие, то у нас достаточно сил и средств, чтобы нанести противнику невосполнимый ущерб. Это гарантия того, что мы находимся в безопасности, даже если среди руководителей некоторых стран вдруг окажутся люди, мягко говоря, с неустойчивой психикой. Поэтому я считаю, что это очень правильное направление – противник сто раз подумает, стоит ли трогать Россию. Уверен, что это будет не просто уникальная разработка, это будет разработка, опережающая свое время. В случае необходимости летательные аппараты могут провести разведку территории любой страны, вскрыть все, начиная от радиолокационной обстановки и заканчивая пробами воздуха, которые позволят определить, где находится ядерное оружие и так далее. Это технологии будущего и это оружие будущего", – сказал Александр Жилин. 

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

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