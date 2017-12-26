Военный эксперт: высокоскоростной БПЛА – разработка, опережающая время

Объединенное конструкторское бюро (ОКБ) имени Симонова получило контракт от Минобороны России на выполнение аванпроекта по созданию перспективного высокоскоростного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) самолетного типа, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.
"В рамках проекта предполагается создание тяжелого БЛА массой порядка 4-5 тонн, который будет летать со скоростью 750-950 километров в час. Он должен быть оснащен турбореактивным двигателем, обеспечивающим беспилотному аппарату скорости полета, по крайней мере, вдвое превышающие скорости винтовых беспилотников аналогичного класса", – сказал собеседник агентства.
Как сообщил РИА Новости ведущий российский эксперт в области беспилотных систем Денис Федутинов, если создаваемый в рамках реализации проекта "Альтиус" аппарат "Альтаир" нередко сравнивали с американским БПЛА Reaper, то в случае с новым беспилотником, по-видимому, будет уместна аналогия с БПЛА Avenger.
В эфире радио Sputnik военный эксперт, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин высказал мнение, что это будет разработка, опережающая свое время.
"Перспектива реализации высокоскоростного беспилотника высока – средства есть, технологические возможности есть, научные достижения тоже есть. Хотел бы обратить внимание, что руководство страны, занимаясь проблемами обороны, делает ставку на высокоточные и неуязвимые носители. А это значит, что если кому-то взбредет в голову применять против нас, в том числе, ядерное оружие, то у нас достаточно сил и средств, чтобы нанести противнику невосполнимый ущерб. Это гарантия того, что мы находимся в безопасности, даже если среди руководителей некоторых стран вдруг окажутся люди, мягко говоря, с неустойчивой психикой. Поэтому я считаю, что это очень правильное направление – противник сто раз подумает, стоит ли трогать Россию. Уверен, что это будет не просто уникальная разработка, это будет разработка, опережающая свое время. В случае необходимости летательные аппараты могут провести разведку территории любой страны, вскрыть все, начиная от радиолокационной обстановки и заканчивая пробами воздуха, которые позволят определить, где находится ядерное оружие и так далее. Это технологии будущего и это оружие будущего", – сказал Александр Жилин.
У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".
Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!