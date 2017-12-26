Игорь Грибков: Владимир Шаинский – светоч русской детской музыки

Композитор Владимир Шаинский скончался на 93-м году жизни. Директор Детского хора телевидения и радио Санкт-Петербурга Игорь Грибков в эфире радио Sputnik отметил исключительную позитивность произведений композитора.

Композитор Владимир Шаинский скончался на 93-м году жизни, сообщил РИА Новости его сын Вячеслав.

Владимир Шаинский написал множество известных песен, в том числе для знаменитых мультфильмов про Чебурашку и крокодила Гену.

Первым громким успехом Шаинского стала композиция "Лада", написанная в 1968 году. В 1970-е годы имя Владимира Шаинского зазвучало наряду с именами известных советских композиторов песенного жанра, многие его песни снискали народную любовь.

Он широко известен как автор многочисленных произведений для детей. Шаинский сочинил несколько мюзиклов, среди которых – "Аз, Буки, Веди", "Путешествие Нильса", "Джельсомино и пираты".

Шаинский сыграл в фильмах "8 1/2 долларов", "ДМБ", "Кышкин дом". Он удостоен многочисленных государственных премий, получил множество наград. Был народным артистом РСФСР.

До 2000 года Шаинский жил и работал в Москве, затем переехал в Израиль, а потом в США, где получил вид на жительство.

Главный хормейстер и директор Детского хора телевидения и радио Санкт-Петербурга, дирижер Игорь Грибков в эфире радио Sputnik назвал уход из жизни Владимира Шаинского огромной потерей.

"Это был просто светоч, классик русской детской музыки с большой буквы. И остается только учиться по его творческому наследию, стараться быть похожим, может быть. У него очень светлая и позитивная музыка, какую песню ни возьми – они все исключительно позитивные. К тому же он очень четко владел фактурой, оркестровкой, знанием инструментов. В каждом произведении прослеживается знание многочисленных музыкальных стилей. Можно привести много примеров, когда идет стилизация под классическую музыку, которая выполнена безукоризненно. Это огромная потеря. Я бы поставил его в один ряд с такими великими композиторами, как Дунаевский, Соловьев-Седой. При кажущейся простоте его музыки, попробуйте написать такие произведения!", – сказал Игорь Грибков.

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