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Мнение: американское оружие не несет мира на Украину

17:0126.12.2017
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© Фото : Truvelo ArmouryСнайперская винтовка Truevelo SR 20x110mm (ЮАР)Снайперская винтовка Truevelo SR 20x110mm (ЮАР)
© Фото : Truvelo Armoury
В МИД РФ разочарованы решением США поставлять оружие Киеву. Политолог Иван Мезюхо в эфире Sputnik выразил мнение, что у Вашингтона нет стремления к миру на Украине.

Снайперы во время активной фазы учений Мирная миссия - 2013
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Мнение: конфликт на Украине грозит перерасти в снайперскую войну
Россия крайне разочарована тем, что США выдали одной из компаний лицензию на поставку Украине крупнокалиберных снайперских винтовок. По словам статс-секретаря МИД Григория Карасина, это путь к войне, а не к миру.

"Таким способом вашингтонские "ястребы" пытаются, как они считают, поднять для России "цену конфликта в Донбассе". Это весьма ущербная и опасная логика", – сказал дипломат.

Ранее представитель российского МИД Мария Захарова сообщала, что Вашингтон выдал лицензию на поставку Киеву крупнокалиберных снайперских винтовок Barrett M107A1.

На прошлой неделе США одобрили коммерческие лицензии на поставки Украине оружия, в том числе и Javelin – переносных противотанковых ракетных комплексов, применяемых для уничтожения бронетехники, вертолетов и беспилотников. Кроме того, Канада также одобрила поставку летального оружия Украине. 

Оружейный ствол на фоне флага Украины
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Мнение: поставки летального оружия на Украину – прямой призыв его применять
По словам Карасина, делая этот шаг, США и Канада открывают "ящик Пандоры" и втягивают самих себя во внутриукраинский конфликт, вновь разжигают его. При этом, подчеркнул дипломат, мало кто задумывается о последствиях такого шага.

В эфире радио Sputnik политолог Иван Мезюхо высказал мнение, что у Вашингтона нет стремления установить мир на Украине.

"Поставки США свидетельствуют о том, что минский процесс Вашингтон всячески стремится дезавуировать, и никакого стремления по установлению мира на Украине у Соединенных Штатов не имеется. Тот факт, что Киев активно просит поставлять им различного рода вооружения, также говорит о том, что политический режим Петра Порошенко не заинтересован в мирном урегулировании конфликта на востоке Украины. Поставки снайперских винтовок будут восприняты Киевом как поддержка Вашингтона. Уже сейчас пропагандистские СМИ заявляют, мол, Петру Порошенко удалось наладить конструктивные отношения с Дональдом Трампом, хотя это совершенно не так. Я не исключаю, что поставки крупнокалиберных снайперских винтовок могут привести к обострению ситуации на линии соприкосновения – на Украине очень много горячих голов. Эти поставки не несут мира в страну. А все заявления об обратном – это фарисейские заявления", – сказал Иван Мезюхо. 

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Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Scipio.pk
А российское оружие значит несёт мир)))) Бред...
17:15
26.12.2017
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