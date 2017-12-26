Мнение: КНДР попытается обеспечить себя независимыми средствами связи

Северная Корея создала новый спутник, сообщили южнокорейские СМИ. Военный эксперт Алексей Леонков в эфире радио Sputnik высказал предположение, что это за спутник.

Северная Корея создала новый спутник, сообщила южнокорейская газета "Чунан Ильбо" со ссылкой на источники в разведке.

По данным издания, спутник назвали "Кванменсон-5" ("Яркая звезда"). Подробностей и технических характеристик аппарата не приводится.

Предыдущий запуск северокорейского спутника – это был спутник "Кванменсон-4" с одноименной ракетой-носителем – состоялся 7 февраля 2016 года с космодрома Сохэ в провинции Пхенан-Пукто.

По данным японских и южнокорейских военных, эта ракета – усовершенствованная модификация носителя "Ынха-3" ("Млечный путь"), гражданской версии межконтинентальной баллистической ракеты "Тэпходон-2".

Если приведенные южнокорейской газетой сведения верны, то можно предположить, что Северная Корея готовится к запуску спутника связи, сказал в эфире радио Sputnik коммерческий директор журнала "Арсенал Отечества", военный эксперт Алексей Леонков.

"Чтобы быть полностью независимым, технологически развитым государством, нужно иметь собственные средства связи. И, скорее всего, спутник, который они собираются запустить – это спутник связи", – сказал эксперт.

По словам Алексея Леонкова, КНДР в связи с санкциями против нее остро нуждается в современных средствах связи, и спутник поможет решить эту проблему.

"Они постараются "повесить" его на максимально высокую орбиту, чтобы обеспечивать КНДР независимыми средствами связи. То есть передачу информации по всей территории страны и за ее пределами. Сейчас в результате действий различных санкций поддержание связи весьма затруднительно для того же торгового флота Северной Кореи, гражданской авиации. А так КНДР перейдет на собственный стандарт нормальной связи. Если они "повесят" спутник связи на геостационарную орбиту, то смогут полностью обеспечить госучреждения современной связью и тем самым закроют вопросы по ограничениям, которые введены против них санкциями ООН и США", – заключил эксперт.

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