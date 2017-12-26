Политолог: слова Трампа о снова "великой Америке" вызывают улыбку

Президент США Дональд Трамп заявил, что Америка быстро становится великой. Политолог Виктор Мизин в эфире радио Sputnik отметил, что страна действительно переживает экономический подъем, однако высокопарные слова тут ни к чему.

Президент США Дональд Трамп в микроблоге в Twitter написал, что "Америка становится великой" гораздо быстрее, чем кто-либо мог ожидать.

Трамп призвал сограждан поскорее вернуться к работе после рождественских каникул.

В конце ноября американский лидер уже заявлял, что за десять месяцев работы сделал больше, чем "любой другой президент". Он отметил, что США сейчас переживают экономический бум, несмотря на расследование "российского вмешательства".

Трамп победил на президентских выборах в ноябре прошлого года. Его лозунгом в ходе предвыборной кампании была фраза "Сделаем Америку снова великой". Он пообещал, что страна в будущем станет "снова богатой и безопасной".

В эфире радио Sputnik слова Трампа о "великой Америке" прокомментировал политолог (МГИМО) Виктор Мизин.

"Америка действительно переживает экономический подъем, несмотря на огромные проблемы, которые раздирают эту сверхдержаву: это и социальные проблемы, и практически раскол страны, который обозначился с избранием Трампа. Что касается слов о величии, то, думаю, они вызывают улыбку. Только ленивый сейчас не говорит о том, что величие Америки и ее безусловная гегемония постепенно сходят на нет. Вообще, такие призывы у всех нормальных людей будут вызывать иронию. Вместе с тем говорить, мол, Америка уже разваливается, и доллар не будет мировой валютой, думаю, рановато. Все-таки это ведущая держава мира, с которой нам надо выстраивать нормальные отношения. И Москва к этому открыта", – сказал Виктор Мизин.

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