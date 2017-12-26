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"Мы пришли в Сирию не просто так". Военный эксперт о российской группировке

13:5326.12.2017
(обновлено: 14:28 26.12.2017)
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© РИА Новости / Дмитрий ВиноградовПерейти в фотобанкВоенный парад на российской авиабазе ХмеймимВоенный парад на российской авиабазе Хмеймим
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Россия начала формировать постоянную группировку в Сирии. Военный эксперт Виктор Литовкин в эфире радио Sputnik рассказал о задачах военнослужащих основных пунктов базирования в Тартусе и Хмеймиме.

Матросы тяжелого атомного ракетного крейсера Петр Великий на церемонии встречи официальной делегации в порту сирийского города Тартус
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Россия приступила к формированию постоянной группировки в Тартусе и Хмеймиме в Сирии, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

"На прошлой неделе верховный главнокомандующий утвердил структуру и штат основных пунктов базирования в Тартусе и Хмеймиме", – заявил глава Минобороны на селекторном совещании.

Он поблагодарил парламент за ратификацию соглашений.

Совет Федерации 26 декабря рассмотрел документ, предполагающий расширение пункта материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе до полноценной военно-морской базы.

Договор определяет порядок захода российских военных кораблей в сирийские порты, их регистрации и перемещения военной техники. 

Владимир Путин во время посещения авиабазы Хмеймим в Сирии. 11 декабря 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Тартус и Хмеймим: прочные позиции Москвы на Ближнем Востоке
Расходы на расширение базы составят 3,2 млрд рублей в год. Соглашение действует в течение 49 лет с возможностью его автоматического продления на 25-летние периоды.

В эфире радио Sputnik военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин рассказал о задачах постоянной группировки в Тартусе и Хмеймиме.

"Мы будем присутствовать на территории Сирии двумя базами – авиационной и военно-морской базой, которая будет строиться и расширяться. Там будут базироваться до 11 кораблей, туда смогут заходить корабли с ядерными энергетическими установками на борту. А на территории базы в Хмеймиме будут находиться наши самолеты, которые будут поддерживать сирийскую армию в борьбе с очагами сопротивления боевиков ИГИЛ*, будут находиться наши специалисты: саперы, связисты, там будет штаб, система обеспечения. Будет сделано все, чтобы наши военнослужащие ни в чем не нуждались и при этом могли заниматься своей работой – оказывать помощь Сирии в борьбе с террористами и становлению сирийской правительственной армии. Мы находимся на территории Сирии ограниченным контингентом, но он в состоянии решать все поставленные руководством страны задачи. Сирийское правительство попросило Россию оказать ей помощь в борьбе с террористами "Исламского государства"*, у нас есть мандат Совета Безопасности ООН. Мы пришли туда не просто так. Мы не являемся агрессорами или оккупантами на сирийской земле, в отличие от американцев, которые не получили ни разрешения сирийского правительства, ни мандата СБ ООН, но нахально присутствуют в Сирии и не собираются оттуда уходить", –  сказал Виктор Литовкин.

*Террористическая организация, запрещенная в РФ

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Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Александр Терентьев
Сделать Сирию на 75 лет нашей, дружеской страной, да еще с нашими военными базами, сможет только Путин. В шахматах он - дальнобойщик (дальнобойная фигура — это слон, ладья и ферзь).
14:47
26.12.2017
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Антон Новиков
Ну наконец то решительные действия. Давно надо было это сделать. А звездно-полосатых нужно изолировать на их базе и установить за ними и грузовыми самолётами Сша, полный контроль. А еще лучше, закрыть воздушное пространство для американской авиации.
14:30
26.12.2017
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Владмир Лютоев
Америкосов надо выдавить из Сирии через постулаты международного права через ООН.
14:25
26.12.2017
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