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"Самозванцы с флагом ЕС". Политолог об отношении европейцев к Украине

13:2226.12.2017
(обновлено: 13:23 26.12.2017)
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкПалаточный городок сторонников Михаила Саакашвили у здания Верховной Рады Украины в Киеве. 6 декабря 2017Палаточный городок сторонников Михаила Саакашвили у здания Верховной Рады Украины в Киеве. 6 декабря 2017
© РИА Новости / Стрингер
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Украина и Турция, по крайней мере, в ближайшее время не войдут в Евросоюз, заявил глава МИД Германии Зигмар Габриэль. Политолог Вадим Трухачев в эфире радио Sputnik оценил перспективы развития отношений Брюсселя с Киевом и Анкарой.

Украина и Турция не войдут в Евросоюз, по крайней мере, в ближайшее время, заявил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль в интервью изданиям медиагруппы Funke. 

Человек фотографирует флаги Украины и Евросоюза
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Европейцы не видят Украину в ЕС. Зато Киев видит
"Не могу представить в ближайшие годы ни Турцию, ни Украину в качестве члена Евросоюза", – заявил дипломат.

При этом он выразил мнение, что ЕС необходимо разработать модель взаимодействия с Киевом и Анкарой. Габриэль отметил, что если Брюссель и Лондон смогут достичь эффективного соглашения, которое будет регулировать отношения между Евросоюзом и Великобританией после Brexit, то по этой же модели можно было бы выстраивать взаимодействие с Турцией и Украиной.

Дипломат также не исключил, что Германия и Турция могут достичь "более тесной формы таможенного союза", однако это станет возможным только после изменения ситуации в Турции.

Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц раскритиковал турецкие власти за нарушение прав человека в стране и заявил, что при текущем политическом курсе Турции нет места в ЕС.

Участник акции в Киеве
© РИА Новости / Григорий Костин
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Политолог: украинскому государству "не светит" войти в состав ЕС
В свою очередь президент Украины Петр Порошенко в начале декабря объявил о намерении провести в стране референдумы о вступлении в ЕС и НАТО. При этом он заверил, что для Украины "худшее прошло". Однако глава представительства ЕС в Киеве Хьюг Мингарелли отметил, что у Киева невысокие шансы стать частью европейской интеграции.

В эфире радио Sputnik кандидат исторических наук, старший преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ, политолог Вадим Трухачев выразил мнение, что в ближайшей перспективе ни Турция, ни Украина действительно не будут приняты в ЕС.

"У Украины и Турции действительно нет никаких шансов вступить в Евросоюз, а у Германии нет средств, чтобы содержать одну 80-миллионную не самую богатую страну и еще одну 40-миллионную страну, в которой идет война. В случае с Турцией, кроме того, понятно, что есть и религиозные препятствия. Да и Украина для большинства европейцев – это что-то чуждое, бедное, нестабильное, которое стоит держать, в лучшем случае, в предбаннике. Кроме того, Евросоюз еще толком не "переварил" такие страны, как Болгария и Румыния. В ЕС уже откровенно говорят, что поспешили с их приемом. Но современные Болгария и Румыния, если сравнивать их с Украиной, это просто рай, это просто образцы стабильности и, я бы сказал, даже зажиточности. Поэтому ни на что большее, кроме как на ничем не обязывающее партнерство, Украина рассчитывать не может, что бы ни говорили ее руководители", – сказал Вадим Трухачев.

Он также высказал мнение о том, как в дальнейшем могут измениться взаимоотношения ЕС с Киевом и Анкарой.

"Я думаю, что Турция свою политику не изменит, потому что она уже начала отдаляться от Евросоюза, туркам надоело, что их держат в предбаннике ЕС без всяких перспектив. Что же касается Украины, то есть на горизонте то ли морковка для кролика, то ли капуста, раскрашенная в синий цвет с желтыми звездами. Так что, конечно, Украина не будет ничего менять, будет говорить: все хорошо, мы идем по пути евроинтеграции. Уж слишком много в это вложено, слишком много крови пролито, чтобы украинские власти начали говорить по-другому. Они будут до последнего уверять и собственных сограждан, и себя в том, чего не существует и в помине. Так что свою политику они менять не будут. Однако их все-таки принудят изменить политику. Однажды европейцам надоест, что всякие самозванцы вывешивают флаги Евросоюза в странах, которые туда не входят", – считает Вадим Трухачев.

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Популярные комментарииВсе комментарии
yaroslawa.y2015
Интересно, укры хоть раз задавали себе вопрос, а на кой они вообще нужны европе?
15:00
26.12.2017
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