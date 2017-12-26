"Самозванцы с флагом ЕС". Политолог об отношении европейцев к Украине

Украина и Турция, по крайней мере, в ближайшее время не войдут в Евросоюз, заявил глава МИД Германии Зигмар Габриэль. Политолог Вадим Трухачев в эфире радио Sputnik оценил перспективы развития отношений Брюсселя с Киевом и Анкарой.

Украина и Турция не войдут в Евросоюз, по крайней мере, в ближайшее время, заявил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль в интервью изданиям медиагруппы Funke.

"Не могу представить в ближайшие годы ни Турцию, ни Украину в качестве члена Евросоюза", – заявил дипломат.

При этом он выразил мнение, что ЕС необходимо разработать модель взаимодействия с Киевом и Анкарой. Габриэль отметил, что если Брюссель и Лондон смогут достичь эффективного соглашения, которое будет регулировать отношения между Евросоюзом и Великобританией после Brexit, то по этой же модели можно было бы выстраивать взаимодействие с Турцией и Украиной.

Дипломат также не исключил, что Германия и Турция могут достичь "более тесной формы таможенного союза", однако это станет возможным только после изменения ситуации в Турции.

Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц раскритиковал турецкие власти за нарушение прав человека в стране и заявил, что при текущем политическом курсе Турции нет места в ЕС.

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко в начале декабря объявил о намерении провести в стране референдумы о вступлении в ЕС и НАТО. При этом он заверил, что для Украины "худшее прошло". Однако глава представительства ЕС в Киеве Хьюг Мингарелли отметил, что у Киева невысокие шансы стать частью европейской интеграции.

В эфире радио Sputnik кандидат исторических наук, старший преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ, политолог Вадим Трухачев выразил мнение, что в ближайшей перспективе ни Турция, ни Украина действительно не будут приняты в ЕС.

"У Украины и Турции действительно нет никаких шансов вступить в Евросоюз, а у Германии нет средств, чтобы содержать одну 80-миллионную не самую богатую страну и еще одну 40-миллионную страну, в которой идет война. В случае с Турцией, кроме того, понятно, что есть и религиозные препятствия. Да и Украина для большинства европейцев – это что-то чуждое, бедное, нестабильное, которое стоит держать, в лучшем случае, в предбаннике. Кроме того, Евросоюз еще толком не "переварил" такие страны, как Болгария и Румыния. В ЕС уже откровенно говорят, что поспешили с их приемом. Но современные Болгария и Румыния, если сравнивать их с Украиной, это просто рай, это просто образцы стабильности и, я бы сказал, даже зажиточности. Поэтому ни на что большее, кроме как на ничем не обязывающее партнерство, Украина рассчитывать не может, что бы ни говорили ее руководители", – сказал Вадим Трухачев.

Он также высказал мнение о том, как в дальнейшем могут измениться взаимоотношения ЕС с Киевом и Анкарой.

"Я думаю, что Турция свою политику не изменит, потому что она уже начала отдаляться от Евросоюза, туркам надоело, что их держат в предбаннике ЕС без всяких перспектив. Что же касается Украины, то есть на горизонте то ли морковка для кролика, то ли капуста, раскрашенная в синий цвет с желтыми звездами. Так что, конечно, Украина не будет ничего менять, будет говорить: все хорошо, мы идем по пути евроинтеграции. Уж слишком много в это вложено, слишком много крови пролито, чтобы украинские власти начали говорить по-другому. Они будут до последнего уверять и собственных сограждан, и себя в том, чего не существует и в помине. Так что свою политику они менять не будут. Однако их все-таки принудят изменить политику. Однажды европейцам надоест, что всякие самозванцы вывешивают флаги Евросоюза в странах, которые туда не входят", – считает Вадим Трухачев.

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