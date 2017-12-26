Мнение: конфликт на Украине грозит перерасти в снайперскую войну

Россия разочарована решением США поставлять снайперские винтовки на Украину, заявили в МИД. Политолог Алексей Подберезкин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что Америка выводит конфликт на Украине на новый уровень военного противостояния.

Россия крайне разочарована информацией, что США выдали лицензию одной из компаний на поставку Украине крупнокалиберных снайперских винтовок, заявил в интервью РИА Новости статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что Вашингтон выдал лицензию своему неназванному производителю вооружения на поставку Киеву крупнокалиберных снайперских винтовок Barrett M107A1.

"У нас вызвала крайнее разочарование недавняя информация о выдаче властями США лицензии одному из своих производителей оружия на поставку Киеву крупнокалиберных снайперских винтовок", – сказал Карасин.

"Таким способом вашингтонские "ястребы" пытаются, как они считают, поднять для России "цену конфликта в Донбассе". Это весьма ущербная и опасная логика. Она ведет к войне, а не к миру", – добавил он.

В эфире радио Sputnik директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук, политолог Алексей Подберезкин выразил мнение, что США выводят конфликт на Украине на новый уровень военного противостояния, и делают это совершенно сознательно.

"Такие действия США легко прогнозируются, потому что они вписываются в долгосрочную стратегию Соединенных Штатов – использования Киева как плацдарма для усиления давления на Россию. Это очень важное для США направление, которое должно постепенно превращаться в военно-силовой фактор влияния на Россию. США будут и дальше увеличивать элементы силового давления – поступательно и очень быстро. Им надо все время "подливать" негатив в отношения между Украиной и Россией. Сейчас прошел определенный этап: переход от силовых действий к военным означает, что американцы становятся стороной военного конфликта. Потому что поставки эффективных вооружений, коими являются крупнокалиберные снайперские винтовки, означают, что глубина соприкосновения вооруженных сил Украины и ополчения резко увеличивается, и вооруженный конфликт фактически перерастает в снайперскую войну. США сознательно это делают, потому что на этой стадии конфликта им нужно сделать следующий шаг, который бы акцентировал усиление военного вмешательства. То же самое может быть и при поставках противотанковых систем типа Javelin. То есть США выводят конфликт на новый уровень военного противостояния, они делают это совершенно сознательно, и это отражает их достаточно продуманную долгосрочную стратегию усиления напряженности с Россией", – сказал Алексей Подберезкин.

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