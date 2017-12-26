Эксперт назвал возможные причины исключения Visa и Mastercard из "Финтеха"

СМИ сообщили об исключении Visa и Mastercard из ассоциации "Финтех". Экономический эксперт Антон Шабанов в эфире радио Sputnik предположил, чем могло быть продиктовано подобное решение.

Visa и Mastercard были исключены из ассоциации "Финтех", созданной под эгидой ЦБ для развития финансовых технологий, спустя примерно две недели после вступления, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на источники, близкие к "Финтеху".

По их словам, такое решение было принято, поскольку ассоциация работает над значимыми госпроектами, а Visa и Mastercard – иностранные компании. Обоснование исключения компаниям не предоставили, добавляют собеседники издания.

Компании были приняты в ассоциацию 12 октября. Сейчас на сайте "Финтеха" Visa и Mastercard не указаны среди участников. Представитель "Финтеха" заявил газете, что ассоциация "открыта для сотрудничества и продолжает переговоры с Visa и Mastercard". Представители платежных систем и ЦБ на запрос издания не ответили.

Отказ от сотрудничества с Visa и Mastercard продиктован вопросами безопасности, сообщил один из участников ассоциации изданию.

Ассоциация "Финтех" создана в конце 2016 года. Ее учредители – ЦБ, Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, "Открытие", Альфа-банк, Национальная система платежных карт и Qiwi. Целью работы ассоциации является разработка и внедрение новых технологических решений в целях обеспечения развития финансового рынка, а также создание условий для цифровизации экономики РФ.

Независимый экономический эксперт Антон Шабанов в эфире радио Sputnik прокомментировал решение Центробанка.

"Это выглядит, с одной стороны, как некий недружественный жест по отношению к иностранным коллегам – платежным системам. Но, с другой стороны, это способ защиты национальных интересов. Потому что эта организация ("Финтех" – ред.) занимается развитием электронных платежных систем в России и использует не только какие-то системы, которые уже наработаны в мире, но и, в том числе, свои собственные наработки. Возможно, Центробанк увидел угрозу, что технологии, которые сейчас используются в национальной платежной системе, как-то будут уходить за рубеж, и в дальнейшем это может использоваться для нанесения экономического ущерба в виде санкций либо каких-то ограничительных мер. Поэтому Центробанк решил эти компании из "Финтеха" исключить", – сказал Антон Шабанов.

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