Военный эксперт: спасибо британскому кораблю за эскорт, было нескучно

Британский корабль St Albans сопроводил в Северном море российский фрегат "Адмирал Горшков". "Героические" заявления британских политиков по этому поводу банальны и лживы, такое мнение в эфире радио Sputnik выразил военный эксперт Виктор Баранец.

Британский фрегат St Albans сопровождал российский фрегат "Адмирал Горшков", когда тот проходил близ британских территориальных вод в Северном море, сообщили Королевские ВМС Великобритании.

"Адмирал Горшков" проходит сейчас завершающий этап государственных испытаний и регулярно переходит между Белым и Балтийским морями.

По сообщению Королевских ВМС, 23 декабря фрегат St Albans был вызван для сопровождения российского корабля, который проходил рядом с британскими водами. Британский фрегат вел наблюдение за российским кораблем три дня, во вторник он вернется на военно-морскую базу в Портсмут.

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил в этой связи, что "не будет колебаться защитить британские воды и не потерпит никакой формы агрессии". "Британию не запугать, когда дело касается защиты нашей страны, нашего народа и наших национальных интересов", – добавил он.

Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец в эфире радио Sputnik выразил мнение, что реакция Лондона преувеличена.

"У британских политиков и их военных есть одно любопытное свойство – делать из мухи слона. Вот пошел наш фрегат на выполнение задачи, и в нейтральных водах ему встретился английский корабль. И теперь вся английская пресса победно пишет о каком-то "выдающемся событии". Там не хватает только заявления, что они дадут отпор со всех калибров, включая ядерное оружие. Все это такие пошлые натовские "песни". Это песни Моськи, которая случайно повстречала Слона, прошла с ним рядом и теперь бегает по всему миру и рассказывает, какая она героиня. Мне кажется, что Англия в данном случае ведет себя именно так. Английские политики банальны и лживы в своих "героических" заявлениях о готовности дать отпор России, корабли которой мирно ходят в нейтральных водах мимо Англии, не поворачивая в ее сторону головы. Ну а за то, что английский корабль поработал эскортером, скажем спасибо – нам просто было нескучно", – заключил Виктор Баранец.