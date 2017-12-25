"Украинская тактика". Мнение о реакции Киева после решения газового спора

Суд Стокгольма в основных положениях удовлетворил иск "Газпрома" к "Нафтогазу", заявили в российской компании. Политолог Максим Жаров в эфире радио Sputnik высказал мнение, что украинская сторона будет искать новые поводы для судебных разбирательств.

Иск "Газпрома" к "Нафтогазу" в основных положениях удовлетворен судом Стокгольма, сообщил заместитель правления российской компании Александр Медведев в интервью телеканалу "Россия 24".

"Мы считаем, что иск "Газпрома" в основных положениях полностью удовлетворен, а то, как это представляет украинская сторона, называется: плюй в глаза — все божья роса", — сказал он.

"Газпром" и "Нафтогаз Украины" судятся в Стокгольмском арбитраже с июня 2014 года. Предметом исков являются контракты на поставку газа из России на Украину и транзит топлива через территорию Украины от 2009 года. В минувшую пятницу, 22 декабря, суд вынес окончательное решение по спору о поставках газа.

Суд обязал "Нафтогаз" выплатить "Газпрому" 2 млрд долларов за уже поставленный газ, а также снизил годовой контрактный объем закупок до 5 млрд кубометров сырья, однако оставил условие "бери или плати" для 80% от этого объема, то есть для 4 млрд кубометров. Согласно сообщению "Газпрома", закупать газ в этих объемах Киев обязан начиная с 2018 года.

Ранее президент Украины Петр Порошенко назвал "исторической победой" решение Стокгольмского арбитража по газовому спору между "Газпромом" и "Нафтогазом".

"Сегодня сделан великий вклад в обеспечение энергетической безопасности нашего государства. Это победа — историческая. Украина соскочила с газового крючка и добилась настоящей энергетической независимости", — написал президент страны в микроблоге Twitter.

В эфире радио Sputnik политолог Максим Жаров выразил мнение, что высказал мнение, что украинская сторона будет искать новые поводы для судебных разбирательств.

"Думаю, что решение Стокгольмского арбитража Украиной не будет выполнено, потому что у "Нафтогаза" есть большие проблемы с ликвидностью. Судя по всему, все платежи Украины происходят благодаря поступлению денег от Международного валютного фонда, но, как мы знаем, последний транш задержан — МВФ и американские кураторы требуют от Украины проведения реформ. Денег сейчас на Украине нет, поэтому не думаю, что компенсация "Газпрому" будет выплачена. Что касается украинской тактики, то любой судебный иск против России для Украины является благом – продолжением санкционной войны. Украина давно сделала ставку на тиражирование исков против России по всевозможным поводам, и разбирательство с "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже – один из таких поводов. А дальше будет найден другой повод. Есть ситуация с транспортировкой российского газа в Европу, Украина активно участвует в схеме с реверсным транзитом газа, зарабатывая на этом деньги. Соответственно, будет продолжение судебных тяжб", — сказал Максим Жаров.



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