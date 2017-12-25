Сенатор: спорт используется для внесения разлада в российское общество

В России признали допинговый скандал угрозой суверенитету страны. Член Совета Федерации Виктор Озеров в эфире радио Sputnik отметил, что на Западе спорт и, в частности, олимпийское движение все больше политизируют.

Допинговые скандалы, раскручиваемые Западом вокруг России, грубо нарушают международное право, принципы спорта и несут угрозу национальному суверенитету РФ, отмечает комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета.

"Антироссийская пропаганда, связанная с допинговыми скандалами, не имеет ничего общего с принципами спорта, грубо нарушает нормы международного права. Такое давление может нести угрозу национальному суверенитету", – подчеркнули члены комиссии.

По мнению сенаторов, такое давление может усиливаться в связи с предстоящими выборами президента РФ.

Член Совета Федерации Виктор Озеров в эфире радио Sputnik выразил мнение, что спорт и, в частности, олимпийское движение все больше политизируют.

"Многие государства, которые не заинтересованы в сильной и стабильной России, используют их как инструмент вмешательства в наши внутренние дела в целях дискредитации руководства нашей страны, внесения разлада в общество. Тем самым они хотят расколоть единство и готовность россиян отстаивать свои интересы на международной арене. На Олимпиаде в Южной Корее мы уже не сможем идти со своим флагом, не будет исполняться наш гимн – то есть не будет атрибутов государства, которыми гордится каждый человек, живущий в нашей стране. Все направлено против России. Хотят, чтобы наше общество раскололось на "патриотов" и "не патриотов" в зависимости от взглядов на то, ехать или не ехать нашим спортсменам на Олимпиаду. Есть образное сравнение с годами Великой Отечественной войны, когда партизаны не носили форму Красной армии, но внесли свой вклад в победу. Думаю, и про наших олимпийцев, которые будут выступать в Южной Корее, все будут знать, что они – россияне", – сказал Виктор Озеров.

По его словам, необходимо пресекать любое втягивание спорта в политические процессы.

"Мы понимаем, что Олимпиадой все не закончится, впереди чемпионат мира по футболу, который пройдет в России. Со дня получения права проведения на Западе начали говорить, мол, Россия не сможет обеспечить безопасность при проведении соревнований и так далее. В этих условиях принято решение признать спорт инструментом вмешательства. Нужно использовать все формы парламентской деятельности в целях разоблачения спекулятивного втягивания спорта в политические процессы. Будем отслеживать и называть тех, кто через спорт, попирая нормы олимпийского движения, нарушая нормы международного права, пытается вмешиваться в дела России", – отметил сенатор.

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