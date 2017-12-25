РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Военный эксперт: слова генсека НАТО о "борьбе на море" имеют "подкладку"

17:2825.12.2017
(обновлено: 17:30 25.12.2017)
01870
© AFP 2017 / John Thys Генсек НАТО Йенс Столтенберг проводит пресс-конференцию в Брюсселе, Бельгия. 9 ноября 2017Генсек НАТО Йенс Столтенберг проводит пресс-конференцию в Брюсселе, Бельгия. 9 ноября 2017
© AFP 2017 / John Thys
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о "высочайшем уровне" активности подлодок РФ, отметив, что силы альянса утратили навыки борьбы на море. Военный эксперт Владимир Козин в эфире радио Sputnik рассказал о подоплеке подобного заявления.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о "высочайшем уровне" активности российских подлодок и признал, что флот Североатлантического альянса потерял необходимые навыки борьбы в море.

Корабли Тихоокеанского флота РФ во время военно-морского парада в заливе Петра Великого в рамках завершения российско-китайских военно-морских учений Морское взаимодействие - 2015 в Приморском крае
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Военный эксперт: авторитет российского морского оружия в мире очень высок
"Россия вложила значительные средства в свой флот, особенно в подводные лодки. Деятельность российских субмарин сейчас на высочайшем уровне со времен холодной войны", – сказал Столтенберг в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung. В беседе также принимали участие журналисты Financial Times и Washington Post.

В то же время генсек альянса указал на снизившуюся готовность НАТО к вызовам в море.

"После окончания холодной войны НАТО сократила свои возможности в море, особенно возможности борьбы с подводными лодками. Мы меньше тренировались и потеряли навыки", – пояснил Столтенберг.

Он считает, что альянс должен быть способен перевозить войска и снаряжение через Атлантику, и в этой связи упомянул о планах создать новые подразделения.

Американский ракетный комплекс средней дальности BGM-109G Gryphon
© Фото : Public Domain
"Не по адресу". Военный эксперт о новых претензиях НАТО к России по РСМД
Ранее министры обороны стран – членов НАТО согласовали план адаптации командной структуры, предполагающий формирование двух командований: по Атлантике для защиты транспортных путей между Северной Америкой и Европой и по логистике для обеспечения транспортировки войск и оборудования внутри Европы.

Профессор Академии военных наук РФ, ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Владимир Козин в эфире радио Sputnik высказал мнение о том, какие цели мог преследовать генсек альянса своим заявлением.

"Это связано с двумя вещами. Во-первых, еще в 2015 году руководство НАТО объявило о необходимости развертывания противолодочной борьбы с Россией и ведения одновременно противоминного противодействия России, как они объявили: в морях и океанах. А вторая причина заключается в том, что это заявление Йенса Столтенберга полностью вписывается в недавно подписанную (президентом США Дональдом) Трампом обновленную стратегию национальной безопасности США. Где, в частности, ставится задача не просто наращивания вооруженных сил НАТО в мире, но и выделено такое направление, как Восточная Европа, то есть непосредственно у границ РФ", – сказал Владимир Козин.

По его мнению, заявление Йенса Столтенберга весьма "симтоматично".

"Известно, что натовцы уделяют большое внимание не только противоракетной обороне и ракетно-ядерным вооружениям, но и своим военно-морским силам, поскольку они будут использоваться для вмешательства во внутренние дела других государств и силового воздействия в различных региональных конфликтах, которые они сами создают в разных точках земного шара. Поэтому заявление Столтенберга носит такой комплементарный характер, но имеет и информационную "подкладку" под определенные указания: надо в рамках Североатлантического союза наращивать противолодочные возможности, перекрывать те проливные зоны, откуда выходят российские подводные лодки – это, прежде всего, Черное море, Средиземное море и Балтийское море. Это симптоматично и говорит о том, что НАТО и его руководство не собираются сокращать свою военно-морскую активность", – отметил военный эксперт.

Он считает, что действия НАТО требуют от России адекватного ответа, который заключается в развитии своих ВМС. 

"НАТО готово зажать в тиски Россию не только с точки зрения наземных, военно-воздушных сил, но и военно-морских – это вполне очевидно следует из заявления Йенса Столтенберга. И российским военным нужно реагировать очень просто: держать порох сухим, развивать свой Военно-морской флот различного назначения, в том числе и ударные подлодки, а также надводные морские силы, которые имеют противоракетные системы вооружений, развивать стратегический подводный флот, атомные ударные подводные лодки. То есть весь набор Военно-морских сил, которые, как известно, не любят однобокости, а должны развиваться комплексно и своевременно", – заключил Владимир Козин.

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.

Комментировать
Сказано в эфире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена