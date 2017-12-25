Военный эксперт: слова генсека НАТО о "борьбе на море" имеют "подкладку"

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о "высочайшем уровне" активности подлодок РФ, отметив, что силы альянса утратили навыки борьбы на море. Военный эксперт Владимир Козин в эфире радио Sputnik рассказал о подоплеке подобного заявления.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о "высочайшем уровне" активности российских подлодок и признал, что флот Североатлантического альянса потерял необходимые навыки борьбы в море.

"Россия вложила значительные средства в свой флот, особенно в подводные лодки. Деятельность российских субмарин сейчас на высочайшем уровне со времен холодной войны", – сказал Столтенберг в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung . В беседе также принимали участие журналисты Financial Times и Washington Post.

В то же время генсек альянса указал на снизившуюся готовность НАТО к вызовам в море.

"После окончания холодной войны НАТО сократила свои возможности в море, особенно возможности борьбы с подводными лодками. Мы меньше тренировались и потеряли навыки", – пояснил Столтенберг.

Он считает, что альянс должен быть способен перевозить войска и снаряжение через Атлантику, и в этой связи упомянул о планах создать новые подразделения.

Ранее министры обороны стран – членов НАТО согласовали план адаптации командной структуры, предполагающий формирование двух командований: по Атлантике для защиты транспортных путей между Северной Америкой и Европой и по логистике для обеспечения транспортировки войск и оборудования внутри Европы.

Профессор Академии военных наук РФ, ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Владимир Козин в эфире радио Sputnik высказал мнение о том, какие цели мог преследовать генсек альянса своим заявлением.

"Это связано с двумя вещами. Во-первых, еще в 2015 году руководство НАТО объявило о необходимости развертывания противолодочной борьбы с Россией и ведения одновременно противоминного противодействия России, как они объявили: в морях и океанах. А вторая причина заключается в том, что это заявление Йенса Столтенберга полностью вписывается в недавно подписанную (президентом США Дональдом) Трампом обновленную стратегию национальной безопасности США. Где, в частности, ставится задача не просто наращивания вооруженных сил НАТО в мире, но и выделено такое направление, как Восточная Европа, то есть непосредственно у границ РФ", – сказал Владимир Козин.

По его мнению, заявление Йенса Столтенберга весьма "симтоматично".

"Известно, что натовцы уделяют большое внимание не только противоракетной обороне и ракетно-ядерным вооружениям, но и своим военно-морским силам, поскольку они будут использоваться для вмешательства во внутренние дела других государств и силового воздействия в различных региональных конфликтах, которые они сами создают в разных точках земного шара. Поэтому заявление Столтенберга носит такой комплементарный характер, но имеет и информационную "подкладку" под определенные указания: надо в рамках Североатлантического союза наращивать противолодочные возможности, перекрывать те проливные зоны, откуда выходят российские подводные лодки – это, прежде всего, Черное море, Средиземное море и Балтийское море. Это симптоматично и говорит о том, что НАТО и его руководство не собираются сокращать свою военно-морскую активность", – отметил военный эксперт.

Он считает, что действия НАТО требуют от России адекватного ответа, который заключается в развитии своих ВМС.

"НАТО готово зажать в тиски Россию не только с точки зрения наземных, военно-воздушных сил, но и военно-морских – это вполне очевидно следует из заявления Йенса Столтенберга. И российским военным нужно реагировать очень просто: держать порох сухим, развивать свой Военно-морской флот различного назначения, в том числе и ударные подлодки, а также надводные морские силы, которые имеют противоракетные системы вооружений, развивать стратегический подводный флот, атомные ударные подводные лодки. То есть весь набор Военно-морских сил, которые, как известно, не любят однобокости, а должны развиваться комплексно и своевременно", – заключил Владимир Козин.

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