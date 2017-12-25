РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

"Инструмент давления на общество". Политолог о новых санкциях США против РФ

17:2025.12.2017
(обновлено: 18:28 25.12.2017)
02117644
© AFP 2017 / Alex Brandon Северное крныло Белого дома освещеное красными, белыми и синими огнямиСеверное крныло Белого дома освещеное красными, белыми и синими огнями
© AFP 2017 / Alex Brandon
В Кремле знают про дискуссии в США о новых санкциях против России. Политолог Юрий Светов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что выбор периода для введения санкций не был случайным.

В Кремле обеспокоены дискуссией в США о новых санкциях против РФ, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Президент США Дональд Трамп в Вашингтоне. 18 декабря 2017
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
"Трамп подписался на войну". Американист о списке "плохих парней" из России
Песков отметил, что в Кремле знают общественное мнение, знают о дискуссиях, которые ведутся в СМИ, среди законодателей США относительно возможных новых санкций.

"Это, конечно, вызывает нашу обеспокоенность. Я не стал бы сейчас использовать какие-то громкие фразы типа "холодной войны" и так далее, но в любом случае, мы не хотели бы ситуации, когда наши двусторонние отношения, и без того пребывающие в достаточно жалком состоянии, чтобы они подвергались большим, возможно, непосильным для них рискам и опасностям", – сказал Песков.

Он подчеркнул, что "Россия, прежде всего, руководствуется принципом взаимности в данном вопросе", а также отметил, что Россия в принципе не собирается обсуждать тему отмены санкций и не делает этого. По словам Пескова, этот вопрос "должен стоять на повестке дня тех столиц, которые принимали соответствующее решение".

Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Andrew Harnik
Американист: Трамп не смог улучшить отношения с Россией, потеряв инициативу
Ранее глава Сбербанка Герман Греф в интервью газете Financial Times предостерег против введения широкомасштабных санкций против России со стороны США и заявил, что в случае их принятия "холодная война" покажется "детской забавой". Греф назвал "нерациональным" шагом возможное отключение РФ от межбанковской системы SWIFT в рамках новых ограничительных мер со стороны США. 

В эфире радио Sputnik политолог, журналист Юрий Светов высказал мнение, что дискуссии о новых антироссийских санкциях начались в преддверии президентских выборов в России.

"После того, как президент РФ Владимир Путин позвонил американскому лидеру Дональду Трампу и поблагодарил его за помощь, которая была оказана со стороны ЦРУ при предотвращении теракта в Санкт-Петербурге, а перед этим Путин хорошо отозвался о Трампе на своей пресс-конференции, в США сразу начался разговор о новом списке "плохих парней" в России, разговор о противодействии "российской пропаганде" и так далее. Полагаю, что в новом году следует ждать продолжения всей этой антироссийской истерии. Обращу внимание, что в комментариях по поводу списка "плохих парней" есть очень важная фраза о том, что люди, которые могут попасть в этот список, должны доказать, что они не являются сторонниками Кремля, и что они не спонсируют его проекты. То есть смысл всего этого – попытаться повлиять на часть российской промышленно-финансовой элиты, заставив ее дистанцироваться от политики Кремля. Это один из инструментов давления на общество в преддверии выборов 18 марта. Поэтому до 18 марта мы должны быть готовы к тому, что будут выискиваться все более изощренные поводы для того, чтобы ввести санкции", – сказал Юрий Светов.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!

 

 

Комментировать
Сказано в эфире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена