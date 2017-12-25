"Инструмент давления на общество". Политолог о новых санкциях США против РФ

В Кремле знают про дискуссии в США о новых санкциях против России. Политолог Юрий Светов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что выбор периода для введения санкций не был случайным.

В Кремле обеспокоены дискуссией в США о новых санкциях против РФ, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков отметил, что в Кремле знают общественное мнение, знают о дискуссиях, которые ведутся в СМИ, среди законодателей США относительно возможных новых санкций.

"Это, конечно, вызывает нашу обеспокоенность. Я не стал бы сейчас использовать какие-то громкие фразы типа "холодной войны" и так далее, но в любом случае, мы не хотели бы ситуации, когда наши двусторонние отношения, и без того пребывающие в достаточно жалком состоянии, чтобы они подвергались большим, возможно, непосильным для них рискам и опасностям", – сказал Песков.

Он подчеркнул, что "Россия, прежде всего, руководствуется принципом взаимности в данном вопросе", а также отметил, что Россия в принципе не собирается обсуждать тему отмены санкций и не делает этого. По словам Пескова, этот вопрос "должен стоять на повестке дня тех столиц, которые принимали соответствующее решение".

Ранее глава Сбербанка Герман Греф в интервью газете Financial Times предостерег против введения широкомасштабных санкций против России со стороны США и заявил, что в случае их принятия "холодная война" покажется "детской забавой". Греф назвал "нерациональным" шагом возможное отключение РФ от межбанковской системы SWIFT в рамках новых ограничительных мер со стороны США.

В эфире радио Sputnik политолог, журналист Юрий Светов высказал мнение, что дискуссии о новых антироссийских санкциях начались в преддверии президентских выборов в России.

"После того, как президент РФ Владимир Путин позвонил американскому лидеру Дональду Трампу и поблагодарил его за помощь, которая была оказана со стороны ЦРУ при предотвращении теракта в Санкт-Петербурге, а перед этим Путин хорошо отозвался о Трампе на своей пресс-конференции, в США сразу начался разговор о новом списке "плохих парней" в России, разговор о противодействии "российской пропаганде" и так далее. Полагаю, что в новом году следует ждать продолжения всей этой антироссийской истерии. Обращу внимание, что в комментариях по поводу списка "плохих парней" есть очень важная фраза о том, что люди, которые могут попасть в этот список, должны доказать, что они не являются сторонниками Кремля, и что они не спонсируют его проекты. То есть смысл всего этого – попытаться повлиять на часть российской промышленно-финансовой элиты, заставив ее дистанцироваться от политики Кремля. Это один из инструментов давления на общество в преддверии выборов 18 марта. Поэтому до 18 марта мы должны быть готовы к тому, что будут выискиваться все более изощренные поводы для того, чтобы ввести санкции", – сказал Юрий Светов.

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