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Мнение: мечта Абэ – налаживание действительно серьезных отношений с Россией

14:5925.12.2017
(обновлено: 15:00 25.12.2017)
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© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время совместного заявления для прессы по итогам встречи на Восточном экономическом форуме. 7 сентября 2017Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время совместного заявления для прессы по итогам встречи на Восточном экономическом форуме. 7 сентября 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ поддержал скорейшее начало совместного с Россией освоения южных Курил. Эксперт Андрей Фесюн в эфире радио Sputnik выразил мнение, что в этой области стоит ожидать реальных подвижек.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ высказался за скорейшее начало совместной с Россией хозяйственной деятельности на южных Курилах.

Президент организации Деловая Россия Алексей Репик во время встречи c президентом России Владимиром Путиным
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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"Важно начать с того, что уже можно сделать", – сказал Абэ на встрече с 

известным политиком, депутатом парламента Мунэо Судзуки, выступающим за развитие российско-японских отношений.

В отношениях двух стран 2018 год станет перекрестным годом России в Японии и годом Японии в России. По словам Судзуки, Абэ сказал ему, что это "будет крупная веха, и желательно будет постараться сделать как можно больше".

Договоренность рассмотреть возможность совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах была достигнута на российско-японском саммите во время визита в Японию президента России Владимира Путина в декабре 2016 года.

Мультимедийный экран на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке. 6 сентября 2017
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Речь идет о совместном разведении морепродуктов, выращивании овощей в теплицах, развитии туризма в соответствии с особенностями островов, внедрении ветряных электростанций и о мерах по сокращению объемов мусора.

Руководитель японского направления ВШЭ Андрей Фесюн в эфире радио Sputnik выразил мнение, что в этой области стоит ожидать реальных подвижек.

"Заявление демонстрирует желание Синдзо Абэ напомнить о своей мечте – о налаживании действительно серьезных отношений с Россией. Продвижения в экономической области, скорее всего, будут. Об этом свидетельствует, в том числе, такой факт: раньше из Владивостока дважды в неделю был один рейс в Японию, сейчас в день – по три рейса, причем и в Токио, и в главный экономический центр Японии – в Осаку. Это серьезный показатель того, что японские бизнесмены активно разведывают и осваивают российскую территорию. Вопрос остается прежним – в каком масштабе будет эта экономическая деятельность, и насколько ее развитие повлияет на двусторонние отношения. В последнее время японская сторона перестала выдвигать на первое место вопрос о необходимости "возврата" четырех островов Курильской гряды. Поэтому можно предположить, что японцы намерены согласиться с позицией России, которую она предлагала все это время: сначала наладить отношения добрососедства, а после этого можно перейти к решению серьезных политических вопросов. И если это так, то это самое большое достижение российской дипломатии и японского здравого смысла. На этой основе мы можем чего-то достичь", – сказал Андрей Фесюн.

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