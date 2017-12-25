"Трамп подписался на войну". Американист о списке "плохих парней" из России

Белый дом готовит для конгресса "Кремлевский доклад" – список высокопоставленных чиновников РФ и приближенных к власти бизнесменов, сообщают СМИ. Эту информацию прокомментировал в эфире радио Sputnik американист Дмитрий Михеев.

Администрация президента США Дональда Трампа готовит так называемый Кремлевский доклад – список высокопоставленных российских чиновников и приближенных к власти бизнесменов, сообщает газета "Коммерсантъ"

Документ представят конгрессу до конца января. Составление перечня предусмотрено законом "О противодействии противникам США посредством санкций", подписанным Трампом в августе.

Как рассказал изданию бывший координатор санкционной политики Госдепа, эксперт вашингтонского Atlantic Council Дэниел Фрид, над докладом работают министерство финансов, госдепартамент и ряд других ведомств.

Включение в этот перечень не означает автоматического введения санкций, однако увеличивает риск того, что это случится, говорится в статье. Например, многие американские и европейские банки могут решить, что раз определенный человек в списке, то иметь с ним дела рискованно, и откажут ему в сотрудничестве.

Фрид выразил мнение, что список "должен быть точечным, а не массовым". "Правильнее было бы составить более короткий, но сильный список "плохих парней". То есть людей, реально связанных с коррупцией, криминальной деятельностью или актами агрессии", – сказал он.

Действия Белого дома в отношении России показывают, что вашингтонской элите в значительной степени удалось поставить администрацию Дональда Трампа под свой контроль, считает американист Дмитрий Михеев.

"Дэниел Фрид – ярчайший представитель так называемого "глубинного государства", той элиты, которая существует вокруг Вашингтона как коллективный теневой советник. Это теневое государство сумело найти подход к Трампу и оказывает на него большое влияние. Главное доказательство – Трамп теперь получает сведения о событиях в мире не из письменных докладов, а в прямом контакте с директором ЦРУ и директором военной разведки. Они получили доступ к нему и влияют на его действия, имея возможность манипулировать его сознанием. Закон о санкциях, которые конгресс одобрил, а Трамп подписал 2 августа, теперь будет приобретать конкретные формы", – сказал Дмитрий Михеев в эфире радио Sputnik.

По словам эксперта, Трампа вынудили вернуться к политике, которую проводили в отношении РФ предыдущие администрации.

"В новой стратегии национальной безопасности Россия названа соперником, который пытается свергнуть США с пьедестала мирового гегемона и вместе с Китаем построить многополярную систему. Трампа вынудили вернуться в рамки традиционной американской политики, которую с немножко другими формулировками проводил (экс-президент США Барак) Обама, а до него – (экс-президенты Джордж) Буш-младший, (Билл) Клинтон и так далее. Очень показательно, что в разработке санкций участвует министерство финансов. Это значит, что будут попытки ограничить финансовую свободу действий российских компаний, есть также политические и военные аспекты. То есть, эта гибридная война будет продолжаться, и уже Трамп "подписывается" в значительной степени ее проводить, у него теперь выбора особого нет. Можно сказать, что "вашингтонское болото" засосало его", – заключил Дмитрий Михеев.

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