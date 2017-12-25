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"Трамп подписался на войну". Американист о списке "плохих парней" из России

14:0925.12.2017
(обновлено: 14:11 25.12.2017)
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© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент США Дональд Трамп в Вашингтоне. 18 декабря 2017Президент США Дональд Трамп в Вашингтоне. 18 декабря 2017
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Белый дом готовит для конгресса "Кремлевский доклад" – список высокопоставленных чиновников РФ и приближенных к власти бизнесменов, сообщают СМИ. Эту информацию прокомментировал в эфире радио Sputnik американист Дмитрий Михеев.

Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Andrew Harnik
Американист: Трамп не смог улучшить отношения с Россией, потеряв инициативу
Администрация президента США Дональда Трампа готовит так называемый Кремлевский доклад – список высокопоставленных российских чиновников и приближенных к власти бизнесменов, сообщает газета "Коммерсантъ".

Документ представят конгрессу до конца января. Составление перечня предусмотрено законом "О противодействии противникам США посредством санкций", подписанным Трампом в августе. 

Как рассказал изданию бывший координатор санкционной политики Госдепа, эксперт вашингтонского Atlantic Council Дэниел Фрид, над докладом работают министерство финансов, госдепартамент и ряд других ведомств.

Включение в этот перечень не означает автоматического введения санкций, однако увеличивает риск того, что это случится, говорится в статье. Например, многие американские и европейские банки могут решить, что раз определенный человек в списке, то иметь с ним дела рискованно, и откажут ему в сотрудничестве.

Президент, председатель правления Сбербанка России Герман Греф
© РИА Новости / Максим Блинов
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Политолог: настоящая война санкций будет чувствительна и для США
Фрид выразил мнение, что список "должен быть точечным, а не массовым". "Правильнее было бы составить более короткий, но сильный список "плохих парней". То есть людей, реально связанных с коррупцией, криминальной деятельностью или актами агрессии", – сказал он.

Действия Белого дома в отношении России показывают, что вашингтонской элите в значительной степени удалось поставить администрацию Дональда Трампа под свой контроль, считает американист Дмитрий Михеев.

"Дэниел Фрид – ярчайший представитель так называемого "глубинного государства", той элиты, которая существует вокруг Вашингтона как коллективный теневой советник. Это теневое государство сумело найти подход к Трампу и оказывает на него большое влияние. Главное доказательство – Трамп теперь получает сведения о событиях в мире не из письменных докладов, а в прямом контакте с директором ЦРУ и директором военной разведки. Они получили доступ к нему и влияют на его действия, имея возможность манипулировать его сознанием. Закон о санкциях, которые конгресс одобрил, а Трамп подписал 2 августа, теперь будет приобретать конкретные формы", – сказал Дмитрий Михеев в эфире радио Sputnik.

По словам эксперта, Трампа вынудили вернуться к политике, которую проводили в отношении РФ предыдущие администрации. 

"В новой стратегии национальной безопасности Россия названа соперником, который пытается свергнуть США с пьедестала мирового гегемона и вместе с Китаем построить многополярную систему. Трампа вынудили вернуться в рамки традиционной американской политики, которую с немножко другими формулировками проводил (экс-президент США Барак) Обама, а до него – (экс-президенты Джордж) Буш-младший, (Билл) Клинтон и так далее. Очень показательно, что в разработке санкций участвует министерство финансов. Это значит, что будут попытки ограничить финансовую свободу действий российских компаний, есть также политические и военные аспекты. То есть, эта гибридная война будет продолжаться, и уже Трамп "подписывается" в значительной степени ее проводить, у него теперь выбора особого нет. Можно сказать, что "вашингтонское болото" засосало его", – заключил Дмитрий Михеев.

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Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Геннадий Морозов
"Список плохих парней". Звучит смешно. Весь это пиндосовский, извините за выражение, истеблишмент, имеет развитие на уровне детсада, причем для детсада для детей с ограниченными возможностями.
15:18
25.12.2017
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